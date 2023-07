Populární komunikátor WhatsApp má ve svém arzenálu další užitečnou funkci. Je tedy dost možné, že některé uživatele její používání spíš naštve (stejně jako hlasové zprávy), ale když se se svými kontakty domluví, nemusí to tak být. Na platformu přichází instantní videozprávy. Tedy vzkazy pořízené skrze kameru a poslané klasicky do chatu, nikoli klasické videohovory. Měly by být dostupné všem uživatelům služby během několika následujících týdnů.

Novinka byla před pár hodinami oficiálně oznámena na sociálních sítích a je již popsána i na blogu WhatsAppu. Odeslání videozprávy, která může mít maximální délku 60 sekund, bude fungovat stejně jako v případě audio vzkazu. Klepnutím na stávající mikrofon se přepněte do režimu videa a přidržením video nahrajte.

sometimes you just have to see it to believe it 👀 now you can capture the moment right when it happens with a Video Message. pic.twitter.com/QiDTRhRRJ6

