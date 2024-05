WhatsApp už 8 let podporuje koncové šifrování, takže se nikdo nedostane k obsahu zpráv

Některé státy ale požadují, aby komunikátory zpřístupnily obsah zpráv státním orgánům

Aktuálně se to řeší v Indii. WhatsApp řekl, že raději z Indie odejde, než aby ohrozil soukromí

WhatsApp je jedna z nejznámějších komunikačních platforem. Celkový počet jejích uživatelů je 2,78 miliardy. Nyní hrozí, že o půl miliardy přijde. Jak je to možné?

Jde o šifrování

Pokud se podíváme na to, kolik uživatelů má WhatsApp v kterých státech, vypadá TOP 5 nějak takto:

Země Počet uživatelů (v miliónech) Indie 535,8 Brazílie 148 Indonésie 112 USA 98 Filipíny 88

Na prvním místě je Indie a pak dlouho nic. A o těch víc než půl miliardy uživatelích v Indii jde řeč. V Indii byl totiž schválen nový zákon, kdy pravidlo 4(2) technologických pravidel z roku 2021 stanoví, že „významní“ zprostředkovatelé sociálních médií (s více než 5 miliony registrovaných uživatelů) musí být schopni identifikovat prvního původce jakýchkoli informací na své platformě, pokud jim to nařídí soud nebo jiný příslušný orgán. Uvedené informace zahrnují texty, fotografie, videa a tak dále.

WhatsApp ale zprávy šifruje pomocí koncového šifrování. To znamená, že klíče ke zprávám mají pouze účastníci diskuze a nikdo jiný, ani samotný provozovatel služby – v tomto případě WhatsApp – není schopný ke dostat k obsahu konverzace. Není tedy ani schopný dostát požadavkům zákona.

Koncové šifrování Koncové šifrování (end-to-end encryption) chrání data tak, že je šifruje na odesílatelově zařízení a dešifruje až na zařízení příjemce. Tímto způsobem zůstávají data chráněna před odposlechem během přenosu. K datům se nedostane ani poskytovatel služby.

WhatsApp řekl následující: „Jako platforma říkáme, že pokud nám bude řečeno, abychom prolomili šifrování, pak WhatsApp odejde.“ Společnost dodala, že jedním z hlavních důvodů, proč používat WhatsApp, jsou důvody ochrany soukromí a koncové šifrování je jedním z pilířů ochrany osobních údajů. Odstranění této možnosti by narušilo důvěru, kterou WhatsApp má ke svým uživatelům.

Kromě aspektu ochrany osobních údajů je třeba vzít v úvahu i další problémy

Kromě aspektu ochrany soukromí WhatsApp také tvrdil, že dodržování tohoto pravidla by vyžadovalo, aby společnost ukládala velké množství zpráv po delší dobu. To je něco, co žádná země nenařizuje, dodal WhatsApp. WhatsApp také soudu potvrdil, že žádná jiná země nevznesla takový požadavek týkající se soukromí a šifrování.

Na druhou stranu soud argumentoval, že musí existovat způsob, jak vystopovat původce zpráv, protože je třeba vzít v úvahu odpovědnost. Celý případ je nyní pozastaven do 14. srpna, kdy bude řešen s více než tuctem dalších případů, které zpochybňují různé části IT pravidel.

Vadilo by vám, kdyby WhatsApp odebral koncového šifrování?

Zdroj: Android Headlines