Dává to smysl? WhatsApp testuje skvělou, ale zbytečnou věc!

WhatsApp je jednou z nejoblíbenějších aplikací současnosti

Vývojáři neustále přináší nové funkce a většinou mají dobré nápady

Poslední přidaná verze ale vzbuzuje trochu rozpaky, vývojáři znovu vymysleli kolo

WhatsApp jsem dlouhé roky v telefonu neměl, dvě komunikační aplikace mi úplně dostačovaly a pokud bych si mohl vybrat, naprosto by mi stačil Telegram. Většina mých známých ale preferuje Messenger, takže ten v telefonu nemůže chybět. Aplikaci jsem vzal na milost až nedávno, od té doby pozorně sleduji její vývoj.

Vývojáři na aplikaci pracují neustále a není to překvapení, Služba hraje v dnešní době velmi výraznou roli v komunikaci stovek milionů uživatelů po celém světě. Valná většina novinek je užitečná, občas ale autoři šlápnou vedle. Nová funkce je super, ale současně je naprosto zbytečná! Tedy možná…

O co se jedná? V aplikaci se v současné době testuje funkce sdílení souborů na krátkou vzdálenost, přičemž přenést můžete maximálně soubory o velikosti 2 GB. Důraz je kladen na soukromí, přenos je plně šifrovaný, druhé straně se ani nezobrazí vaše telefonní číslo. Samo o sobě to zní skvěle, ale už dlouhé roky zde máme funkci Narby Share aneb Sdílení nablízko, které se před pár týdny přejmenovalo na Quick Share po vzoru stejné služby od společnosti Samsung.

Sdílení nablízko (ještě nějakou dobu pravděpodobně budu používat starý název, zvykl jsem si na něj) je super! Přenos souborů je rychlý, maximálně jednoduchý, nemusíte nikde nic složitě nastavovat a díky malé aplikaci vše funguje skvěle také na počítačích s Windows.

Existuje ale šance, že sdílení souborů v aplikaci WhatsApp nakonec bude bomba. Na čem to závisí? Stačilo by, aby služba fungovala nejenom na telefonech s operačním systémem Android, ale rovněž na telefonech od společnosti Apple. Sdílení souborů v rámci Androidu je až trapně jednoduché, v rámci iOS světa je situace podobná. Sdílení napříč platformami je ale oříšek a pokud by to vývojáři elegantně vyřešili, mohli by tím proti konkurenci získat solidní náskok.

Ocenili byste sdílení souborů v aplikaci WhatsApp?

Zdroj: gizmochina