WhatsApp testuje novou funkci. Využijete ji?

WhatsApp bude přidávat nové funkce také v roce 2024 a začínáme hned v lednu

Společně s aplikací Facebook Messenger patří k nejoblíbenějším aplikacím současnosti

Konkurenční Telegram v našich končinách není moc rozšířený, ale rozhodně má co nabídnout

Většina mých známých používá Facebook Messenger a Telegram, v loňském roce jsem ale neodolal tlaku zbytku okolí a nainstaloval WhatsApp. Každá aplikace má silné a slabé stránky a jsem z konkurence rád, vývojáři jsou díky tomu nuceni neustále přinášet nové funkce.

Téměř vždycky jsou to změny k lepšímu, současný výběr komunikačních aplikací je z mého pohledu dostatečný. Mít jedinou dokonalou aplikaci pro komunikaci se všemi přáteli by bylo fajn, ale takhle to bohužel nefunguje. Pokud nám tedy nestačí posílání SMS zpráv. Co se objevilo v poslední betaverzi aplikace WhatsApp?

Připomeňme si, že teprve nedávno se naučil připnout vybrané zprávy v konverzacích. To je věc, která je velmi užitečná a na konkurenčním Telegramu ji používám prakticky neustále. Nejnovější betaverze vybraným uživatelům umožňuje vytvářet hlasování. To není nová funkce, v běžných konverzacích můžete ankety vytvářet už dlouhou dobu, stejné je to v rámci skupinových chatů. Nově je zakládání anket (alespoň pro vybrané uživatele v rámci testování) dostupná v rámci Kanálů. Za sebe změnu rozhodně vítám, většina běžných uživatelů ji samozřejmě nevyužije, ale pro autory kanálů je to skvělá funkce a trochu se divím, že se zavádí až nyní.

Rok 2024 bude ve světě komunikačních aplikací zajímavý. Apple se rozhodl podporovat RCS, dříve nebo později navíc může nastat situace, kdy bude muset své iMessage zpřístupnit pro další vývojáře. Pro zákazníky je ale situace pozitivní, aplikace pro komunikaci jsou kvalitní, bezplatné a nabízí širokou škálu funkcí. Uvidíme, jestli se v následujících letech objeví nějaký nový silný hráč.

WhatsApp, Facebook Messenger nebo Telegram?

Zdroj: gizmochina