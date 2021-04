WhatsApp pracuje na možnosti přenášet konverzace mezi iPhonem a Androidem. Jedná se o další velmi poptávanou funkci, která pomůže mnoha uživatelům. Jak bude fungovat přenos WhatsApp konverzací mezi iPhonem a Androidem?

Každý, kdo někdy zkoušel přecházet mezi platformami iOS a Android už zjistil, že je někdy třeba řešit různé specifické obtíže. Neexistuje například jednoduchý oficiální způsob, jak přenést data aplikace WhatsApp při přechodu z iOS na Android nebo naopak. Vývojáři WhatsAppu se poslední dobou snaží udržet si uživatele vývojem mnoha nových žádaných funkcí. Pracují například na možnosti smazat fotku i po odeslání.

Přenos dat mezi iOS a Androidem se teď objevil v testovací betaverzi aplikace WhatsApp. Některým uživatelům už se dokonce v aplikaci ukázala obrazovka, která bude sloužit k migraci dat. Hlavní výzva pro vývojáře prý spočívá v tom, že na každé platformě jsou data uložená v jiném formátu. Android ukládá zálohu na Google Disk a iPhone zase na Apple uložiště iCloud. Zatím nevíme, kdy přesně bude možné použít přenos WhatsApp konverzací mezi iPhonem a Androidem, ale podle stavu betaverze se zdá, že tato možnost přijde už brzy.

WhatsApp says that apps that claim to move your chat history between phones violate their Terms of Service.https://t.co/MK4tJmBGrcpic.twitter.com/Vz423jIVuv

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 15, 2019