WhatsApp umožní smazat fotku po odeslání. Jak to bude fungovat?

WhatsApp připravuje možnost automaticky smazat fotku po odeslání. Tato funkce může posílit bezpečnost, soukromí a pomoci mnoha uživatelům. Záleží ovšem na tom, jak dobře ji vývojáři implementují. Jak to bude fungovat a pomůže to ochránit uživatele?

Podle nejnovější rozborky aplikace WhatsApp připravuje možnost automaticky smazat fotky po odeslání. Facebook pravděpodobně začal vyvíjet více funkcí pro posílení soukromí a bezpečnosti uživatelů. Po letošní masové migraci uživatelů od WhatsAppu k bezpečnějším alternativám jako je například Signal mu nejspíš nic jiného nezbývá. Možnost nastavit automatické smazání fotek po odeslání není nic nového a konkurence tuto funkci již nabízí. Podle současné implementace to se zdá, že ke smazání fotek v konverzaci by došlo po uzavření aktuálního okna konverzace. Fotka se také automaticky neuloží do knihovny fotek příjemce.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet. Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Podobnou funkci už nabízí v současnosti Snapchat, ale s tím rozdílem, že odesílajícího uživatele upozorní, pokud si příjemce udělá screenshoot obrazovky. Tuto pokročilou funkci však současná implementace ve WhatsAppu neobsahuje. Zatím ale nevíme, kdy WhatsApp nabídne možnost smazat fotku po odeslání uživatelům, takže se tato funkce do uvedení může ještě vyvíjet. Stejně však vždy platí, že to, co jednou přes internet odešlete tak lze vždy na druhé straně nějak zaznamenat. Nikdo příjemci nezabrání například udělat si fotku displeje druhým zařízením.

Zdroj: 9to5google