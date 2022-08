Návod: Přenos historie WhatsApp chatů mezi Androidem a iOS

Pokud patříte mezi uživatele komunikační aplikace WhatsApp a přecházíte z telefonu iPhone na mobil s Androidem (nebo opačně), pravděpodobně byste si rádi do nového zařízení mimo jiné přenesli i dosavadní obsah zpráv. WhatsApp dlouhodobě využívá v systémech iOS i Android zálohování do cloudu, takže se nabízí, že případný přenos historie chatů bude úplná brnkačka a samozřejmá věc. Ještě nedávno tomu tak ale nebylo.

A new way to keep the chats that mean the most 📱📲 Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 20, 2022