Přenos WhatsApp chatů mezi Androidem a iOS už funguje všem

Patřili jste mezi letité uživatele iPhonu, nyní přecházíte na Android (nebo přesně naopak) a chtěli byste si přenést historii chatů z aplikace WhatsApp do nového zařízení? Pak pravděpodobně víte, že vývojáři této populární služby v posledních měsících usilovně pracovali na tom, aby to bylo konečně možné a zachování obsahu zpráv nebylo při změně zařízení s různými systému noční můrou. Po několika týdnech beta testování je tento přenos konečně veřejně dostupný všem.

A new way to keep the chats that mean the most 📱📲 Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 20, 2022