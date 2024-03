WhatsApp přichází s praktickou novinkou, která ušetří čas!

WhatsApp patří dlouhodobě k nejoblíbenějším aplikacím na světě

V letošním roce se naučí spolupracovat s dalšími populárními messengery

Vývojáři aplikaci vylepšují neustále, jednodušší odemykání je velikou výhodou

WhatsApp se zlepšuje s každou novou verzí a bude zajímavé sledovat, kam se dokáže posunout v roce 2024. Už teď ale víme, že aplikace se brzy naučí spolupracovat s dalšími aplikacemi. Přímo z aplikace WhatsApp budete moci komunikovat s lidmi, kteří používají odlišné chatovací aplikace. Bude to paráda!

Jen si to představte – snadno budete moci komunikovat s lidmi, kteří používají například Messenger nebo Telegram. Teoreticky už v telefonu nebudete muset mít 3-4 chatovací aplikace, ale vystačíte si s jedinou. Nějakou dobu si ale na tuhle novinku ještě budeme muset počkat…

Už teď ale vývojáři testují další užitečnou věc, kterou někteří uživatelé budou téměř jistě používat každý den. O co jde? Aplikaci můžete snadno uzamknout, ačkoliv tedy máte svůj telefon odemknutý, při otevření aplikace musíte zadat kód případně použít biometrické ověření. Dosud bylo možné použít otisk prstu, což je rychlé a bezpečné.

V nejnovějších testovacích verzích k tomu ale vývojáři přidali možnost odemykání pomocí obličeje respektive dalších identifikačních prvků, pokud je na telefonu máte nastavené a používáte je. Pokud z nějakého důvodu nepoužíváte odemknutí pomocí otisku prstu, může být odemykání pomocí obličeje rychlou a bezpečnou alternativou. WhatsApp spousta lidí používá neustále, odemykat aplikaci pomocí kódu může být lehce otravné.

Samozřejmě se nabízí otázka, jestli je nutné aplikaci mít uzamknutou v okamžiku, máte heslem chráněný samotný mobilní telefon a teoreticky by se vám do něj neměl nikdo dostat. To už nechám na posouzení každého zvlášť, je ale fajn, že vývojáři usnadňují každodenní používání aplikace. WhatsApp je super a nedivím se, že patří k nejoblíbenějším aplikacím na světě. V okamžiku, kdy možnost chatování s dalšími aplikacemi nabídne konkurence, ale může dojít v oblíbenosti jednotlivých aplikací k výrazným změnám.

Zdroj: wabetainfo