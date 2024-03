WhatsApp už testuje klíčovou novinku! Co se naučí?

WhatsApp je jednou z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších aplikací současnosti

Autoři jej neustále vylepšují, klíčová novinka pro rok 2024 ale teprve dorazí

Umožní vám komunikovat s přáteli, kteří používají jiné chatovací aplikace

WhatsApp je skvělá aplikace, která si právem získala stovky milionů fanoušků po celém světě. Nabízí jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní, přitom ale nechybí řada užitečných funkcí. Navíc je aplikace k dispozici kompletně zdarma, na to nesmíme zapomínat.

Má nějakou nevýhodu? Pár bychom již určitě našli a jednou z nich bude skutečnost, že téměř jistě jej nepoužívají úplně všichni vaši kolegové nebo kamarádi, se kterými potřebujete komunikovat. Jedna chatovací aplikace vám pravděpodobně nebude stačit…

WhatsApp ale v současnosti testuje novinku, která by tento neduh mohla částečně eliminovat. O co jde? Aplikace vám umožní komunikovat s uživateli, kteří používají odlišné komunikátory! To je samozřejmě skvělá zpráva a nebojím se říci, že to bude nejdůležitější novinka pro rok 2024. Vývojáři tuto novinku nezavádí úplně dobrovolně, jsou k tomu tlačeni úředníky. Tentokráte ale vnímám jejich tlak pozitivně, hodně ale bude záležet na finální implementaci a následně také na míře zapojení vývojářů dalších aplikací, mezi kterými můžeme zmínit především Messenger a Telegram.

Co vnímám velmi pozitivně – vývojáři umožní kompatibilitu s dalšími aplikacemi úplně vypnout respektive zvolit aplikace, se kterými se budete moci propojit v rámci vašeho účtu. Za mě ideální řešení a jsem rád, že se na tuto možnost nezapomnělo. Jde samozřejmě o bezpečnost, koncové šifrování už je dnes celkem běžné, přesto to ale neznamená, že by všechny chatovací aplikace byly stejně bezpečné.

Každý uživatel si bude moci svobodně zvolit, jak bude fungovat WhatsApp právě v jeho telefonu. Nová funkce respektive možnost omezení kompatibility s dalšími aplikacemi se v tuto chvíli testuje na omezeném vzorku uživatelů v rámci betaverze. Pokud betaverzi nainstalujete, pravděpodobně se vám nové nastavení stejně neukáže, v tuto chvíli doporučuji zůstat u stabilní verze, kterou najdete v Obchodu Play.

Těšíte se na aktualizovanou verzi aplikace WhatsApp?

Zdroj: wabetainfo