WhatsApp se brzy otevře aplikacím třetích stran

Meta reaguje na evropský zákon o digitálních trzích

Zatím však není jasné, které společnosti se do interoperability zapojí

Evropská unie v posledních letech dost šlape po (nejen) technologických korporátech. Těm se počínání Bruselu většinou moc nelíbí, ale zákazníci z něj zatím maximálně těží. Posledním příkladem může být přítomnost USB-C konektoru u posledních iPhonů, EU si však došlápla také na další firmy, například Google či Metu. Ta totiž vládne na poli internetových kecálků, pod křídly má jak Messenger, tak WhatsApp a právě do něj se chystá obrovská novinka, která umožní uživatelům chatovat i s lidmi, kteří nemají aplikaci nainstalovanou a naopak.

WhatsApp, patřící pod křídla technologického giganta Meta, připravuje tuto zásadní změnu už delší dobu. Měsíc před uplynutím lhůty stanovené zákonem o digitálních trzích (DMA), technický ředitel společnosti Dick Brouwer v rozhovoru pro Wired, odhalil připravenost platformy na implementaci interoperability mezi více než 2 miliardami uživatelů.

Co je interoperabilita? Interoperabilita je schopnost různých systémů a zařízení vzájemně spolupracovat a efektivně komunikovat, což umožňuje sdílení a správnou interpretaci dat bez nutnosti speciálního přizpůsobení. Je klíčová pro integraci různorodých technologií a vyžaduje standardy a protokoly pro společné fungování.

Evropská unie se v roce 2022 dohodla na zahrnutí interoperability zpráv pod pravidla DMA, což nařizuje firmám vlastnící monopol v daném odvětví (v tomto případě právě WhatsApp a Messenger) otevřít své služby pro ostatní chatovací aplikace. Meta již pracuje na implementaci této podpory s počátečním zaměřením na chaty pro jednotlivce, kde uživatelé budou moci posílat text, hlasové zprávy, video, obrázky a soubory napříč různými aplikacemi. Web WABetaInfo uvádí, že bude funkce dostupná v nové podnabídce s označením „Chaty třetích stran“.

Interoperabilita přináší s sebou dle Brouwera nejen nové možnosti, ale i potenciální rizika spojená se soukromím a bezpečností. Uživatelé budou mít však možnost svobodně se rozhodnout, zda se chtějí zapojit do výměny zpráv s dalšími aplikacemi, nebo zda upřednostní větší bezpečnost.

V režimu interoperability WhatsApp několikrát zdůraznil, že další kecálci, s nimiž se bude kamarádit, musejí umět end-to-end šifrování. Meta by měla dokonce poskytnout protokol Matrix, který umožní toto šifrování jakožto open source, takže jej budou moci implementovat do svých aplikací i další vývojáři. Zatím ale není jasné, zda a kdy se do interoperabilního systému zapojí hráči jako Telegram, Viber či Google.

Co říkáte na nařízení EU pro kecálky?

Zdroj: Wired, WABetaInfo