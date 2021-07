WhatsApp už funguje pár šťastlivcům na více zařízeních

Očekávaná funkce, která bezpochyby usnadní používání služby WhatsApp obrovskému množství jejích uživatelů, už je částečně dostupná. Řeč je o množnosti spuštění tohoto komunikátoru na více zařízeních současně, přičemž není jako doposud potřeba mít například aktivní aplikaci v mobilu pro zpřístupnění psaní na počítači. Nová varianta se objevila několika uživatelům aplikace, kteří jsou zapojeni do beta testovaní a… no, měli štěstí.

