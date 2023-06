Několik měsíců nazpět poprvé proběhla celosvětovými médii zpráva, že prý populární chatovací aplikace WhatsApp šmíruje své uživatele. Nařčení se zakládalo na opakovaném upozornění ze strany systému, že oblíbený kecálek nechává v telefonu spuštěný mikrofon i ve chvíli, kdy uživatel aplikaci nepoužívá a ani nemá mezi nedávno spuštěnými. Nakonec je to ale jinak. Vina není na straně WhatsAppu, ale na straně systému Android, který zmíněné upozornění zobrazoval mylně.

Ačkoli společnost Meta již v květnu publikovala vyjádření, že jde o systémovou chybu, nebylo této reakci věnováno moc pozornosti. Tu si ale nyní vysloužilo potvrzení ze strany společnosti Google, která chybu potvrdila.

A recent Android bug affecting a limited number of WhatsApp users produced erroneous privacy indicators and notifications in the Android Privacy Dashboard.

Users can now update their WhatsApp app to address this issue.

We thank WhatsApp for their partnership and apologize…

— Android Developers (@AndroidDev) June 21, 2023