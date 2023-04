WhatsApp umožní jednodušeji přidávat a editovat kontakty

Jak už vývojáři chatovací aplikace WhatsApp několikrát dokázali, jsou schopní v poměrně krátkém čase přijít s několika praktickými novinkami. Nebo alespoň náznaky, že už na nich pracují. Jen pár dní poté, co se ukázalo, že Android verze tohoto “kecálka” snad brzy dostane vytoužené spodní menu, se začala v beta vydáních testovat další šikovná funkce. Jde o možnost editovat kontakty přímo v aplikaci, což zatím nešlo.

V beta verzích 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 a 2.23.8.6 aplikace WhatsApp pro Android mají někteří uživatelé možnost vytvořit či upravit kontakt, aniž by museli aplikaci opustit. V čem je to zvláštní? Ačkoli to může znít divně, doposud se standardně při pokusu o úpravu nebo vytvoření údajů v mobilu otevírala základní aplikace pro správu kontaktů, případně nabídka “Dokončit akci pomocí aplikace” s výběrem. V samotném WhatsAppu to nicméně nejde.

Po zavedení této změny má uživatel možnost po klepnutí na položky “Nový kontakt” a “Upravit kontakt” rovnou zadávat údaje v nově přidaném formuláři. Data lze přitom ukládat i k vybranému Google účtu, což je dobrá zpráva.

Jak se vám nyní ve WhatsAppu pracuje s kontakty?

Zdroj: WABetaInfo