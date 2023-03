WhatsApp ankety dostanou malé, ale šikovné vylepšení

Už jste si zvykli na to, že jdou v chatovací aplikaci WhatsApp používat ankety? Praktická pomůcka může velmi usnadnit komunikaci například při skupinovém domlouvání termínů, potvrzování účasti nebo jen běžném zjištění názorů. I když ji někteří z nás přivítali bez výhrad všemi deseti a začali ji používat hned první v den zpřístupnění, přece jen ještě není dotažená úplně k dokonalosti. Ačkoli zvládá například kromě textu přidat i emotikony, zatím neumí odpovídající přinutit vybrat jen jednu možnost. To se snad brzy změní.

V beta verzi 2.23.7.4 aplikace WhatsApp pro Android už se některým uživatelům objevuje nové zatržítko při vytváření ankety. V angličtině nese popis “Limit to only one choice”, což bude do češtiny pravděpodobně přeloženo přibližně jako “Omezit na jednu odpověď”. Pokud už nový prvek vidíte, můžete nám finální český název napsat.

Tato vítaná novinka pak umožní vytvářet striktní ankety, ve kterých se mají odpovídající jasně vyjádřit, která možnost je pro ně nejlepší. Nejčastěji se to asi bude hodit při rozhodování mezi dvěma variantami.

Zdroj: WABetaInfo