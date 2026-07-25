Používáte Android Auto? Pak určitě oceníte tyhle novinky ve WhatsAppu

  • WhatsApp v Android Auto dostává kompletně přepracovaný zvukový režim
  • Nově půjde přímo z displeje auta hlasem volat i procházet historii hovorů
  • Zprávy si necháte přečíst nahlas a rovnou na ně hlasem odpovíte

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.7.2026 10:00
Ikona komentáře 0
whatsapp na infotainment systemu auta ai ilustrace
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Posílání zpráv za volantem bylo v autě roky spíš nouzové řešení – přečíst si příchozí zprávu ještě šlo, ale se vším ostatním jste stejně sáhli po telefonu. Teď se to mění: WhatsApp v Android Auto dostává kompletně přepracovaný zvukový režim, který volání, historii hovorů i oblíbené kontakty vytáhne rovnou na obrazovku vozu.

Co se v Android Auto vlastně mění?

Doteď se WhatsApp v autě hlásil hlavně přes notifikace – přišla zpráva, asistent vám ji přečetl a vy jste nadiktovali odpověď. Samotné volání sice Google do Android Auto přidával postupně už od roku 2023, plnohodnotné ovládání aplikace přímo z palubní obrazovky ale chybělo.

whatsapp android auto apple carplay vylepseni

Nově Meta celý zvukový režim v autě přepracovala. Z displeje vozu tak zvládnete zavolat, otevřít historii hovorů i oblíbené kontakty a vyslechnout a zodpovědět zprávy – to celé bez sáhnutí na telefon. Podobně jako u nedávno přepracovaného přehrávače médií jde o změnu, která se do aut šíří postupně.

Uživatelé už funkce dostávají

Nové funkce se podle Mety rozbíhají už teď a míří jak do Android Auto, tak do konkurenčního CarPlay od Applu. Jde o postupné vlnové nasazování, takže pokud novinku v autě ještě nevidíte, nejspíš si pár dní počkáte.

whatsapp jpg
WhatsApp konečně zavádí uživatelská jména. Takhle si zaberete to svoje Jakub Kárník Zprávičky

Přepracované ovládání v autě je navíc jen částí většího balíku novinek, který WhatsApp právě rozdává – patří do něj třeba sdílení hudby do statusu nebo úpravy PDF přímo v aplikaci. O jiné čerstvé změně, uživatelských jménech, jsme psali nedávno.

Chybělo vám pořádné ovládání WhatsAppu přímo z displeje auta?

Zdroje: 9to5Google, Meta

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.2025

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024