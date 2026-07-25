Používáte Android Auto? Pak určitě oceníte tyhle novinky ve WhatsAppu Hlavní stránka Zprávičky WhatsApp v Android Auto dostává kompletně přepracovaný zvukový režim Nově půjde přímo z displeje auta hlasem volat i procházet historii hovorů Zprávy si necháte přečíst nahlas a rovnou na ně hlasem odpovíte Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Posílání zpráv za volantem bylo v autě roky spíš nouzové řešení – přečíst si příchozí zprávu ještě šlo, ale se vším ostatním jste stejně sáhli po telefonu. Teď se to mění: WhatsApp v Android Auto dostává kompletně přepracovaný zvukový režim, který volání, historii hovorů i oblíbené kontakty vytáhne rovnou na obrazovku vozu. Co se v Android Auto vlastně mění? Doteď se WhatsApp v autě hlásil hlavně přes notifikace – přišla zpráva, asistent vám ji přečetl a vy jste nadiktovali odpověď. Samotné volání sice Google do Android Auto přidával postupně už od roku 2023, plnohodnotné ovládání aplikace přímo z palubní obrazovky ale chybělo. Nově Meta celý zvukový režim v autě přepracovala. Z displeje vozu tak zvládnete zavolat, otevřít historii hovorů i oblíbené kontakty a vyslechnout a zodpovědět zprávy – to celé bez sáhnutí na telefon. Podobně jako u nedávno přepracovaného přehrávače médií jde o změnu, která se do aut šíří postupně. Uživatelé už funkce dostávají Nové funkce se podle Mety rozbíhají už teď a míří jak do Android Auto, tak do konkurenčního CarPlay od Applu. Jde o postupné vlnové nasazování, takže pokud novinku v autě ještě nevidíte, nejspíš si pár dní počkáte. WhatsApp konečně zavádí uživatelská jména. Takhle si zaberete to svoje Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Přepracované ovládání v autě je navíc jen částí většího balíku novinek, který WhatsApp právě rozdává – patří do něj třeba sdílení hudby do statusu nebo úpravy PDF přímo v aplikaci. O jiné čerstvé změně, uživatelských jménech, jsme psali nedávno. Chybělo vám pořádné ovládání WhatsAppu přímo z displeje auta? Zdroje: 9to5Google, Meta Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Auto Aplikace Google Meta WhatsApp Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024