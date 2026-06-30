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WhatsApp konečně zavádí uživatelská jména. Takhle si zaberete to svoje

  • WhatsApp oficiálně zavádí uživatelská jména, díky kterým už nebudete muset sdílet telefonní číslo
  • Rezervace jmen začínají tento týden, samotná funkce se ale spustí až později letos a postupně
  • Jde o soukromí, které Signal i Telegram nabízejí už léta — WhatsApp tak dohání konkurenci

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
30.6.2026 20:00
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Mít na WhatsAppu účet dosud znamenalo jediné: kdokoli, kdo zná vaše telefonní číslo, vás může kontaktovat. To se teď konečně mění. Meta oznámila, že do své nejpopulárnější komunikační aplikace přidává uživatelská jména, a rezervovat si to svoje můžete už tento týden. Pojďme se podívat, co to přinese a jak na to.

Konec povinného sdílení čísla

Princip je jednoduchý. Místo telefonního čísla budete moci ostatním dát uživatelské jméno, přes které vás kontaktují. Jakmile funkce naostro spustí, lidé, kteří vaše číslo nemají uložené, uvidí už jen vaše jméno — samotné číslo zůstane skryté. Kdo vás v kontaktech má, nepozná žádnou změnu. Pro registraci do aplikace ovšem telefonní číslo budete potřebovat i nadále, mění se jen to, kdo ho uvidí.

Praktické to bude hlavně při seznamování, networkingu nebo komunikaci s firmami, kde se vám nechce rozdávat osobní číslo. WhatsApp navíc chystá volitelný „klíč“ jako druhou pojistku — pokud ho zapnete, bude vás přes uživatelské jméno moci oslovit jen ten, kdo tento klíč zná. Je to elegantní obrana proti nevyžádaným zprávám. Šifrování konverzací zůstává beze změny.

Jak si jméno zarezervovat

Rezervace probíhá v nastavení aplikace přes Nastavení → Účet → Uživatelské jméno. Můžete si zvolit vlastní (musí být jedinečné a mít 3 až 35 znaků), nebo využít vestavěný generátor návrhů. Tvůrci obsahu, firmy a organizace si navíc mohou nárokovat stejné jméno, jaké už používají na Instagramu nebo Facebooku. Důvod, proč Meta otevírá rezervace s předstihem, je prostý — při více než třech miliardách uživatelů se atraktivní jména rozeberou rychle.

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Jeden háček tu ale je. Funkce se zavádí postupně během následujících měsíců, takže možnost rezervace nemusí být v Česku vidět hned — v nejnovější verzi pro Android se nám zatím v redakci neukázala. Pokud ji v nastavení nevidíte, vyplatí se mít aplikaci aktualizovanou a počkat pár dní.

Využijete možnost skrýt na WhatsAppu telefonní číslo, nebo vám současný stav nevadí?

Zdroje: 9to5Google, WhatsApp

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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