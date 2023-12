Jestli patříte mezi tu skupinu, která umělé inteligenci stále nedůvěřuje nebo jste si dokonce jistí, že jednou zabije kreativní myšlení v lidech, StoryMe přicházejí s projektem, který by mohl změnit váš názor. Projekt „Welcome to Latent Land“ je krátký film, který se zaměřuje na představivost v kombinaci s vyprávěním příběhů, filmovou tvorbu, animaci a hlavně umělou inteligenci.

Projekt zkoumá potenciál různých modelů ve vztahu k lidské kreativitě a představivosti. Využívá inspirativní citát Alberta Einsteina: „Jsem natolik umělcem, abych mohl volně čerpat ze své představivosti. Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené. Představivost obklopuje svět.“

StoryMe je společnost věnující se produkci videí a následné marketingové propagaci. Byla založena mladými Belgičany, kteří chtějí transformovat nápady na videa do kinematografických zážitků, kombinovat kreativitu, technologie a chytrá data. Kromě toho, se věnuje tématu tzv. latentního prostoru v kontextu strojového učení, kde se vybrané modely AI učí přinášet data na základě pozorování okolního světa. Můžete si to představit jako obrovskou neviditelnou knihovnu, kde jsou všechny informace uloženy ve formě matematických kódů.

Ve videu bylo využito hned několik různých AI modelů, jako například Video-2-video, text-2-video, NERFs nebo Stable Diffusion AnimateDiff. Znázorňuje příběh slečny Lucy, které dochází nápady a objeví se ve světě plného nápadů a inspirace, je využito mnoho vizuálních prvků a přechodů z různých dimenzí a světů. Myšlenka celého krátkého filmu nese poselství „Pojďme rozšířit realitu.“

So proud to finally share "Welcome to Latent Land", a love letter to Generative AI, the calculator of the creative mind | created together with @hello_storyme

Check the rest of the thread for the BTS and breakdown of our workflow! pic.twitter.com/ecUJhSZ6bI

