Galerie: I ve Wear OS budou mít časovač či budík nový vzhled

Nový vzhled Material You si to v posledních týdnech namířil už do většiny Google aplikací a služeb a nezastaví ho samozřejmě ani jiný a menší tvar displeje v kombinaci s jinou platformou. Týkat se bude také aplikací pro iOS a rovněž verzí pro hodinkový systém Wear OS. Jedním z dalších nástrojů, který už se takto začíná převlékat, jsou Google Hodiny. V galerii se můžete mrknout, jak bude v hodinkách nově vypadat nastavování či zvonění budíku nebo ovládání časovače a stopek.

Kromě jasně viditelných změn v barevném nádechu, což je společný prvek celého zavádění Material You, se uživatelé dočkají také upravených tlačítek a dalších prvků. Spousta položek je nyní podložena oválnými plochami, některé seznamy se zaškrtávacími políčky jsou nyní zobrazovány v mřížce a u časovače například zmizelo nastavování na obvodovém číselníku.

Snímky zatím pocházejí jen z ukázek pro Obchod Play v systému Wear OS a není jasné, kdy se nový design objeví naostro. Zatím není dostupný ani u nových Galaxy Watch4.

Co na nový vzhled Hodin pro hodinky říkáte?

Zdroj: 9to5