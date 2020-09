Nechejte se ve Waze navigovat hlasem Batmana. Třeba i v Batmobilu

Batmana v navigaci reprezentuje Kevin Conroy, který tuto postavu daboval v několika kreslených seriálech, filmech a dokonce i počítačových hrách. Jde o tituly jako Batman budoucnosti (Batman Beyond), Injustice 2, Batman: The Killing Joke nebo sérii her Batman Arkham. Z poslední jmenované je znám také další hlas pro Waze. Hádankáře (The Riddler) dabuje Wally Wingert. Tyto nové navigační instrukce jsou k dispozici v angličtině, španělštině a portugalštině. Kromě hlasů jsou v nástroji dostupné také vozy těchto postav jako symboly pro automobil uživatele. Hlasy Batmana a Hádankáře budou v aplikaci Waze dostupné do 31. října.

Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation Waze

Vyzkoušíte tyto komiksové hlasy?

Zdroj: 9to5