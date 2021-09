Waze má v Android Auto nový vzhled. Má být přehlednější

Společnost Google před pár hodinami představila celou řadu funkcí, kterých se má dočkat drtivá většina uživatelů systému Android v různých zařízeních. Výjimkou nejsou ani automobily a v nich běžící Android Auto. Jednou z novinek je redesign navigační aplikace Waze pro toto populární prostředí. Nový vzhled se má postarat o to, aby byli řidiči méně rozrušováni nepotřebnými údaji či prvky a mohli se pohodlně a bezpečně věnovat jízdě.

“Waze v systému Android Auto byl přepracován tak, aby nejprve obsahoval mapy a pokyny, takže můžete řídit bez rozptylování. Získáte také navádění do konkrétního jízdního pruhu, lepší podporu dotykového ovládání či noční režim pro plynulejší a bezpečnější zážitek z jízdy,” přiblížil změny americký gigant. V tuto chvíli už by měl být nový vzhled dostupný, takže jestli Waze používáte, můžete dostupnost omrknout. Ve stejné vlně novinek Google také oficiálně přivedl do tohoto automobilového prostředí několik her.

Zdroj: Google