Takto má vypadat pátá generace proslulých Sony WH-1000XM

Když dojde řeč na kvalitní bezdrátová sluchátka s konstrukcí s mostem přes hlavu a širokými náušníky, mnoho fanoušků tohoto segmentu si po právu automaticky vzpomene na firmu Sony a její řadu WH-1000XM. Tato oceňovaná série by se měla během letošního oku dočkat již páté generační varianty. I když se bude opět mluvit hlavně o hardwarových parametrech a případných nových vychytávkách, pro spousty potenciálních zájemců bude určitě zásadní také vzhled. Ten je předmětem nedávných úniků.

Zatímco u posledních dvou generací Sony nesáhlo k téměř žádným změnám v designu, nový model WH-1000XM5 bude podle obrázků působit hodně odlišně. Japonský výrobce by měl například opustit trend širokého plochého mostu přes hlavu, který nahradí užší a kulatější. Viditelná je také změna u zavěšení náušníků, odkud by měly zmizet boční panty a dokonce celá obvodová linka, díky které byla sluchátka dobře identifikovatelná.

Hlavový most má být údajně kovový namísto plastového, nicméně použití dalších odlišných materiálů by mělo vést k nižší hmotnosti sluchátek. To je jistě dobrá zpráva, nicméně změny ve vzhledu asi nebudou všem úplně po chuti. Z pohledu technických parametrů se zatím mluví hlavně o velmi sympatické 40hodinové výdrži i se zapnutým ANC.

Co říkáte na údajný vzhled Sony WH-1000XM5?

Zdroj: aheadlines