Netradiční design Galaxy A82 5G budí emoce. Co na něj říkáte?

Samsung chystá brzy představit model Galaxy A82 5G a nyní je znám kromě jiného také design. Ten v diskuzích budí emoce a osobně jsme zvědaví, jak bude telefon vypadat ve skutečnosti. Zaujme ale jistě také použitý čipset, který byste v takovém telefonu zřejmě nečekali.

Netradiční design Galaxy A82 5G

Telefon byl spatřen v certifikaci Bluetooth SIG. Označuje se jako SM-A826S a nedávno byl kromě jiného spatřen také v benchmarku Geekbench, který odhalil jeho klíčové specifikace. Pod kapotou má tikat Qualcomm Snapdragon 855 Plus spolu s 6 GB RAM. Je zajímavé, že Samsung zvolil zrovna tento čipset do telefonu vyšší střední třídy a nepoužil třeba nějaký novější Snapdragon 7xxG. Údajně existují také dvě verze – 4G a 5G. Můžeme čekat také Android 11 s One UI 3.1.

Web LetsGoDigital zveřejnil na základě výkresů první rendery, na kterých vypadá telefon velice zajímavě. Disponuje výsuvným modulem, což znamená že jak spodní, tak horní strana půjde skrýt. Nevidíme ani žádný průstřel v displeji, selfie kamerka je totiž právě v onom výsuvném modulu, stejně jako AKG reproduktor na spodní straně. Překvapí ale také zadní strana, která má fotoaparáty umístěné horizontálně, nikoliv vertikálně jako většina aktuálních Samsung telefonů.

Jak se na telefon těšíte?