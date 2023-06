Čínská značka Ulefone začala prodávat nový telefon Power Armor X11. Přírůstek do série s vysokou odolností a kapacitou baterie přichází několik měsíců po verzi Pro a zaujme mimo jiné i kompaktní velikostí HD+ displeje, který má úhlopříčku jen 5,45 palce. Tělo kolem něj sice dotahuje celkovou velikost mobilu do “klasických” rozměrů, nicméně uživatelé toužící hlavně po menším displeji kvůli ovládání by mohli být nadšeni. Mimo jiné i proto, že kapacita baterie je 8 150 mAh.

Mezi další parametry tohoto telefonu patří certifikáty odolnosti IP69K a MIL-STD-810H, čipset MediaTek Helio A22, duální 4G SIM, hlavní 16MPx kamerka, 4GB RAM rozšiřitelná virtuálně na 8 GB nebo 32GB úložiště, které se dá doplnit až 256GB paměťovou kartou.

Nový Ulefone Power Armor X11 má také programovatelné tlačítko, režim natáčení pod vodou, NFC s podporou Google Pay / Peněženky, možnost odemykání obličejem a dá se ovládat i v rukavicích. Běží v něm čistý Android 13. Mobil se aktuálně skrze oficiální web prodává za 150 dolarů, což je v přepočtu cca 3 300 Kč.

Introducing the Ulefone Power Armor X11- Big Battery. Small Size.

