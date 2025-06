Finále Hry na oliheň je tady! Třetí řada dorazila na Netflix a je ještě brutálnější

Čekání je u konce a fanoušci korejského fenoménu Hra na oliheň (Squid Game) se konečně dočkali velkolepého finále. Netflix dnes oficiálně vydal třetí a závěrečnou řadu svého nejsledovanějšího seriálu všech dob, kterou na platformě již nyní můžete zhlédnout i vy. Příběh protagonisty Ki-huna a jeho boje proti krutým hrám tak spěje ke svému dramatickému završení.

Příběh pokračuje přesně tam, kde skončil

Třetí série navazuje přímo na šokující závěr druhé řady, kdy se Ki-hunovi (Lee Jung-jae) nepodařila vzpoura proti organizátorům smrtících her. Po neúspěšném pokusu o zastavení soutěže a po tragické ztrátě blízkého přítele se hlavní hrdina ocitá na dně svých sil. Spolu s dalšími přeživšími čelí novým, ještě nebezpečnějším hrám a dělá zásadní rozhodnutí tváří v tvář zdrcující beznaději.

Důležitou roli opět hraje záhadný Front Man (Lee Byung-hun), který se vrací do své pozice dohlížitele nad hrami, zatímco jeho bratr, detektiv Jun-ho (Wi Ha-jun), pokračuje v pátrání po tajemném ostrově, kde se celá soutěž odehrává. Čeká na vás celkem šest epizod plných napětí, emocí a nečekaných zvratů, které uzavírají celý příběh tohoto megahitu.

Nejbrutálnější kapitola ze všech

Tvůrce a režisér Hwang Dong-hyuk v rozhovoru pro Netflix přiblížil, co diváky v poslední sérii čeká: „Uvidíme, jak se Ki-hun vrací do arény her a čelí výzvám, které jsou před ním,“ uvedl. „Příběh se zaměřuje na Ki-hunovu transformaci a na to, jak překoná vše, co mu přijde do cesty.“ Třetí řada nabízí také nové smrtící hry, které posouvají hranice brutality a psychického napětí ještě dál.

Nové postavy i staří známí

Vedle již zmíněných hlavních postav se ve finální sérii vrací také další přeživší z druhé řady, jako je těhotná Jun-hee (Jo Yuri), bývalý příslušník speciálních jednotek Hyun-ju (Park Sung-hoon), starší žena Geum-ja (Kang Ae-sim) a její syn Yong-sik (Yang Dong-geun). Není překvapením, že se znovu objeví i tajemní VIP hosté v maskách, kteří přicházejí sledovat smrtící hry.

Mezi nové tváře třetí řady patří například Dae-ho (Kang Ha-neul) nebo Myung-gi (Yim Si-wan), kteří vnesou do již tak napjaté atmosféry soutěže novou dynamiku a další dilemata pro hlavní postavy.

Co říkají zahraniční kritici?

Zahraniční recenzenti se shodují, že třetí řada Hry na oliheň představuje nejtemnější a nejemotivnější kapitolu celé série. Kritici oceňují vynikající herecké výkony celého ansámblu, především Lee Jung-jae v roli Ki-huna a Kang Ae-sim jako Geum-ja, kteří předvádějí některé z nejsilnějších momentů v celém seriálu. Recenzenti zmiňují, že závěrečná série je brutálnější než předchozí řady a obsahuje několik šokujících momentů, které diváky zasáhnou.

Přestože kritici chválí celkové vyznění a emocionální hloubku finále, většina z nich kritizuje způsob vyobrazení zahraničních VIP postav, které působí příliš karikaturně a vypadávají z jinak autentického tónu seriálu. Finální epizoda podle nich přináší překvapivý závěr, který zcela předčí očekávání diváků a poskytuje uspokojivé zakončení celé ságy.

Už jste viděli třetí řadu Hry na oliheň?

Zdroje: Netflix, ScreenRant, Collider, The Guardian, Financial Times