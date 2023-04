Minirecenze vysavače Xiaomi G11: I chlapa to najednou baví

V rámci občasného testování produktů, které úplně nespadají do repertoáru našeho magazínu, ale tak nějak balancují na hraně “chytré” elektroniky, se mi dostal do ruky tyčový vysavač Xiaomi Vacuum Cleaner G11 (dřívější označení “Mi” zde již i oficiální e-shop vypouští). Jde o nejnovější model této série a už po zběžném prozkoumání parametrů a jejich porovnání s předchůdci bylo jasné, že se mám na co se těšit. Hlavně jako člověk, který nikdy moc manuální vysavače nerozlišoval a jejich používání považuje za otravné.

Xiaomi G11 má velkou a přitom hodně napěchovanou krabici, ve které jsou k nalezení základní tři díly jeho konstrukce (rukojeť s ovládáním a nádobou, prostřední tyč a primární pojízdný nástavec s kartáčem), baterie, nástěnný hák s nabíjecími sloty, adaptér s kabelem a tři další nástavce. Stejně jako u modelů jiných značek (díval jsem se, že podobně vypadají například vysavače Dyson) má člověk trochu pocit, že nedrží domácí spotřebič, ale sci-fi zbraň z filmu s Tomem Cruisem. A to je první střípek do skládačky “wow, tohle mě baví”.

Základní nástavec má aktivní rotační válec, který je schopný velmi spolehlivě posbírat všechno, co se k němu při klouzání po povrchu dostane. Co nezvládne sebrat sání o výkonu až 185 W (je to fakt fičák), to shrábne a už nepustí kartáčová spirála. Její velkou předností jsou lišty s břity, které jsou schopné naporcovat vlasy, nitě či kobercové chlupy, které by mohly zaseknout válec či snížit výkon. Tento prostor se pak i mnohem lépe čistí. Nevýhodu naopak vidím v tom, že nízký podvozek znemožňuje vysávání větších předmětů.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Když úklidového nováčka v naší domácnosti poprvé použila moje žena, tak zírala, kolik toho zvládl do své nádržky nastřádat v místech, kde byl před pár dny náš dosavadní vysavač. Hladina chlupů a prachu rostla před očima. A to je řeč pouze o automatickém režimu. Nová G11ka umí pracovat v módech Automatic, Eco a Turbo. První si chytře přepíná výkon sání a rychlost kartáče. Reaguje například při vjetí na koberec a radí zde i infračervený senzor, který posuzuje částic. Skvělá zlatá střední cesta s výdrží 20-30 minut, se kterou se takto dá proběhnout celý byt.