Samsung posílá Galaxy Fold 2 do masové výroby. Na kolik kusů si věří?

Jihokorejská média přišla se zprávou, že se největší producent telefonů na světě pustil do masové výroby svého dalšího ohebného mobilu. Řeč je o druhém modelu Fold, tedy pokračovateli konceptu s horizontálně vyklápěcím ohebným displejem. I když je tato forma obecně brána jako méně užitečná než “véčkový” design, výroba Samsung Galaxy Fold 2 prý nebude na počet kusů úplně skromná. Odhaduje se, že továrnu jen letos opustí až 3 miliony přístrojů. Na trh by se měl telefon podívat v srpnu společně s řadou Galaxy Note 20.

Výroba Samsung Galaxy Fold 2 prý počítá s implementací 120Hz displeje, ale mobil má přitom stát méně než jeho loňský předchůdce. A to dokonce o několik stovek dolarů. Postupné snižování cen ohebných telefonů bude velmi důležitým prvkem v další budoucnosti této technologie. Samozřejmě ruku v ruce s dalším vylepšováním dalších parametrů vyjma obrazovky. Ta má mít mimochodem v novém Foldu stejné vlastnosti jako u Galaxy Z Flip. To by asi nebyla úplně výhra, ale počkejme si na finální produkt a recenze.

Překvapí něčím Galaxy Fold 2?

Zdroj: GSMArena