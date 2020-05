Významná spekulace: Vrátí se Samsung k vyměnitelným bateriím?

Jsou to skoro tři měsíce, co jsme psali o tom, že EU zvažuje výrobcům telefonů přikázat návrat k vyměnitelným bateriím. Těžko říct, jestli byl ovlivněný touto zprávou, nebo se chce tímto směrem vydat z vlastní vůle, ale údajně o tom uvažuje jihokorejský Samsung. Na internetu se objevila fotografie, která má zachycovat baterii určenou pro budoucí levný telefon této značky. A mělo by jít právě o variantu, kterou bude možné z telefonu běžně vyjmout. Zmíněným modelem má být prý Galaxy A01e, který by se zařadil do úplně nejnižší řady. Tato konkrétní vyměnitelná Samsung baterie má podle obrázku kapacitu 3000 mAh.

Jihokorejská firma byla historicky jednou z posledních, které přešly na pevně uložené články i v nejlevnějších přístrojích. Už je to ale pěkná doba, kdy naposledy byla v nějakém Samsung telefonu vyměnitelná baterie. Pokud by se tak velká společnost uchýlila k této starší praktice, mohlo by to vyvolat reakci i u ostatních výrobců. Dost možná k tomu stejně budou dříve či později přinuceni nějakým novým nařízením.

Myslíte, že se vrátí vyměnitelné baterie? A kdy?

Zdroj: gizmo