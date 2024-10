Vyhledání a ovládání pouhou myšlenkou? To není sci-fi, to je AlterEgo!

Pokroky v umělé inteligenci nám umožňují vyhledávat hlasovými příkazy

Novinka s názvem AlterEgo umožňuje vyhledávat s pomocí pouhé myšlenky

Jedinečné zařízení připomíná sluchátko a vymyslel ho student univerzity

Jaké by to asi bylo na něco jen pomyslet a počítač nebo jiný zdroj by ihned vyhledal to, co zrovna potřebujete? Nemuseli byste promluvit ani se dotknout jakéhokoliv zařízení – vše by se dělo jen na základě vaší jediné myšlenky. Zní to sice neuvěřitelně, ale postgraduálnímu studentovi Arnavu Kapurovi z Massachusetts Institute of Technology (MIT) se takové zařízení povedlo sestrojit. A jeho prototyp je zcela funkční.

Trochu připomíná sluchátko na hlavu, které si jen nasadíte a pak začnete na dálku a bez jakéhokoliv pohybu či zvuku interagovat s počítačem nebo jiným zařízením. Stačí v duchu (tedy bez pohybu ústy) vyslovit slovo nebo frázi, o jejíž dohledání máte zájem. Mozek tyto vzruchy zachytí, přetvoří je do signálu a odešle do počítače.

Cesta funguje ale obousměrně – zjištěné informace jsou následně pomocí vibrací navráceny uživateli přímo do lebky. A ten se je snadno dozví.

AlterEgo: Interfacing with devices through silent speech

Přístroj, který takto famózně funguje, dostal příznačný název AlterEgo. A o tom, že skutečně funguje, student přesvědčil i své učitele, když mu dávali rozličné otázky a on na ně dokázal bez zaváhání odpovídat. AlterEgo zvládá pomáhat s řešením náročných matematických úloh, stejně jako dokáže pomoci s vyhledáváním jakékoliv dostupné informace. De facto tedy funguje podobně jako jazykové modely umělé inteligence, ale jen v naší hlavě.

Cílem přitom není rozšířit přístroj mezi lidi a začít ho komerčně prodávat (tedy aspoň prozatím). Měl by posloužit především lidem, kteří mají v důsledku nějaké nemoci problémy s komunikací. Což se týká například osob trpících roztroušenou sklerózou nebo amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

Líbilo by se vám mít takový přístroj pro přenos myšlenek?

Zdroj: hrot24.cz, MIT Media Labs