Levné telefony budou rychlejší s Androidem 11 Go

Většina pozornosti technologického světa se většinou ubírá k nejdražší a nejvybavenější části trhu. V realitě ale majorita lidí na planetě používá telefony z nižší třídy. Google dlouhodobě podporuje dostupnost technologií pro všechny. Vydaní Androidu 11 Go by mělo přinést další užitečná vylepšení i do nejnižší třídy. Jaké vylepšení Android 11 Go přináší na levné telefony?

Po nedávném vydání Androidu 11 přichází řada i na speciální zeštíhlenou verzi, kterou Google připravuje pro levné telefony. Android 11 Go se chvályhodně zaměřuje na ty nejpodstatnější základy, které uživatele levných zařízení nejvíce trápí. Google tvrdí, že otevírání aplikací v Android 11 Go je zrychleno o 15% oproti předchozí verzi. V operační paměti se uvolnilo 270MB místa (při kapacitě 2 GB), takže bude moci běžet více aplikací zároveň. Systém také bude paměti telefonu zabírat o 900 MB méně, tudíž zbyde více místa na uživatelská data.

Majitelům výkonných vlajkových lodí mohou přijít tato vylepšení marginální, ale jsou to přesně tyto optimalizace, které typický uživatel levného Androidu ocení. Nejvíce na první pohled viditelnou změnou v Androidu 11 Go jsou pak dotyková gesta, která byla součástí plnotučné verze Androidu 10 už od minulého roku. Nová verze také přinese další vylepšení z dospělého Androidu 11 jako je zvýšená bezpečnost nebo řada vylepšení týkajících se notifikačního centra.

