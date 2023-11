Výbuchy mobilních telefonů jsou poměrně vzácnou záležitostí

Své o tom ví Samsung, ale i OnePlus, Xiaomi a nově i Apple

Muži vybuchl iPhone 15 Pro v posteli, v obchodě dostal nový kus

Výbuchy, exploze a další samovolné poškození telefonů je vždy nepříjemné a má s tím zkušenosti takřka každý výrobce, ať už se bavíme o OnePlus, Xiaomi a třeba Samsungu. Ten má zkušeností více než dostatek, ostatně řada Note 7 musela být kvůli problémům s bateriemi stažena z prodeje a tehdy z toho byl velký skandál. O vzplanutích jablečných telefonů ale zas tak často není řeč, což změnil jeden z uživatelů Redditu.

V komunitě r/iphone sdílel příspěvek se dvěma fotografiemi a popsal, že ho ráno probudil zápach spáleného plastu a ukázalo se, že se jeho iPhone 15 Pro přes noc roztavil. Bohužel vyfotil jen přední stranu, kde můžeme vidět nažloutlý a zřejmě spálený displej. Prý se hned poté vydal do Apple Store, kde mu ho na místě vyměnili a řekli, že nic podobného ještě nikdy neviděli. Následně se uživatel doptal, zda má někdo podobnou zkušenost, ale nikdo další se s dalším příběhem nepodělil.

Jako nejpravděpodobnější se jeví vadná baterie, která prostě explodovala. Byl by to sice vzácný případ, ale stát se to bezesporu může. Příčinou mohl být i nekvalitní nabíjecí adaptér, což ale uživatel nikde nezmiňuje. Musím zdůraznit, že jde o první vážnější případ samovolného poškození iPhonu 15 (Pro), takže bych problém nikterak nezveličoval. Minimálně do té doby, než se objeví další případy.

Stalo se vám někdy s elektronikou něco podobného?

Zdroj: Reddit