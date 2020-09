Jak používat nabídku alternativních tras v Mapy.cz? Je to snadné

České Mapy od Seznamu se v České republice těší obrovské oblibě. Nejspíš víte, že jsme vlastně jedna z mála zemí, ve které domácí vyhledávač dlouhé roky statečně odolával americkému Googlu a platilo to i o mapách a navigacích. Nyní už je situace jiná, nicméně pro mnohé tuzemské uživatele je aplikace či web Mapy.cz stále jedničkou. Těží hlavně z cyklomap a tras pro pěší turisty. Oproti silnější konkurenci pak samozřejmě pár funkcí postrádá, ale na těch zásadních vývojáři v posledních týdnech pěkně zapracovali. Dočkali jsme se například roky očekávaných informací o dopravě při navigování a teď přibyla další zajímavá novinka. Mapy.cz nabízejí při plánování výběr z několika alternativních tras. Podívejme se, jak to funguje.

Jestli patříte mezi uživatele Google Map a znáte tamní výběr tras, nebude pro vás nová funkce v českých Mapách na první pohled nic extra nového. Na webu nebo v aplikaci zadáte startovací a cílový bod a počkáte si na vykreslení trasy. Dříve byste jako výsledek dostali pouze jednu. Případně dvě, pokud byste přepínali mezi nejkratší a nejrychlejší variantou. Žádná kreativita v tom přitom nebyla, jen data. Teď už výběr pestřejší.

Pěšky, autem či na kole. V aplikaci i na webu

Mapy.cz nyní mezi zvolenými body (pokud to jde) načrtnou hned několik tras, mezi kterými jsou jak ta nejkratší či nejrychlejší, ale často i nějaká další. Řekněme dobrodružnější, zajímavější, netradiční nebo jinak originální. Vydat se tedy třeba někde z města do lesa na hrad už nemusí být jen o tom, že půjdete (nebo pojedete) po nejexponovanější turistické trase. Výběr z alternativních tras je přes Mapy.cz snadno dostupný na obou zmíněných platformách. Na počítači v prohlížeči se mezi nimi můžete překlikávat ve spodní části pravého menu. A nebo klikáním na trasy na mapě.

Podobně to funguje i v mobilní aplikaci, tam je nabídka ukrytá ve vytahovacím menu dole. Na nové funkci přitom není zajímavé jen to, že nabízí netradiční spojení z bodu A do bodu B (či více), ale i dostupnost pro různé druhy spojení. Alternativní trasy je možné procházet jak pro cestu automobilem, tak i pro jízdu na kole nebo třeba pěší výlet. U námi testovaných bodů v Uherském Hradišti a Otrokovicích se objevily dvě trasy pro auto i kolo. Pro chůzi byly k dispozici tři, přičemž nejkratší měla cca 30 kilometrů s časem 8:16 a nejdelší cca 37 kilemtrů s časem 10:52. To už je hodně velký rozdíl. Nicméně…je na vás, kudy se vydáte.

Bude pro vás výběr alternativních tras v Mapy.cz zajímavý?