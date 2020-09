Jde to i jinudy? Mapy.cz nabídnou na cestách i alternativní trasy

Dostat se z bodu A do bodu B co nejrychleji je nejčastější požadavek kladený na navigační aplikace. Co když se chce ale cestovatel vydat jinou, netradiční a zajímavější cestou? Nebo má pocit, že by ta původní nebyla zábavná nebo efektivní? Třeba kvůli hrozbě dopravní zácpy? České Mapy.cz z tohoto důvodu začínají nabízet alternativní trasy. A to jak v mobilní aplikaci, tak i v prohlížeči. Možnost výběru ze dvou až tří tras má lidem pomoct při orientaci na cestě a případně je může inspirovat vydat se autem nebo pěšky trochu jiným směrem než obvykle.

Zajímavé je, že alternativní trasy se budou v Mapy.cz týkat všech druhů přepravy. Výsledky mohou uživatele inspirovat vydat se autem nebo pěšky trochu jiným směrem než obvykle. „Chceme dát lidem možnost vybrat si tu nejvhodnější cestu podle svých preferencí, nebo alternativní trasu doporučíme uživatelům sami na základě aktuální dopravní situace, na kterou výběr cesty také reaguje,“ říká Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz. Novinka přichází nedlouho poté, co mapový projekt českého Seznamu přišel s informacemi o dopravní situaci.

Zdroj: Mapy.cz