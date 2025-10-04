Volby v Česku: TikTok odstranil falešné účty, které se snažily ovlivnit výsledky Hlavní stránka Zprávičky V Česku probíhají volby do Sněmovny, místnosti se uzavřou ve 14:00 Platforma TikTok zablokovala profily, které se snažily volby ovlivnit Podle expertů se chovaly roboticky a podporovaly antisystémové strany Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.10.2025 13:00 Žádné komentáře 0 Koncem předešlého měsíce informovaly Deník N a Centrum pro výzkum on-line rizik o vzájemně propojených anonymních účtech na čínské sociální síti TikTok, které se podle odborníků systematickým šířením proruské propagandy a podporou antisystémových stran zjevně snažily ovlivnit výsledky aktuálně probíhajících voleb. Už tehdy se jimi měly intenzivně zabývat české úřady a podle včerejší zprávy agentury ČTK se skutečně dobraly výsledku: TikTok tyto falešné profily, které se chovaly jako roboti, smazal. TikTok reaguje na podněty od ČTÚ Zástupci sociální sítě provozované čínskou společností ByteDance podle ČTK reagovali přímo na podněty Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Platforma některé z falešných účtů odstranila a uvedla, že informace od ČTÚ a dalších příslušných orgánů nadále důkladně prověřuje. Také však napsala, že nenalezla důkazy, které by potvrzovaly, že by dané účty tvořily ucelenou síť nebo byly součástí skryté vlivové operace. Pro Deník N se k situaci vyjádřila mluvčí ČTÚ Tereza Meravá: „TikTok Českému telekomunikačnímu úřadu odpověděl na zaslané podněty týkající se účtů, u nichž vzniklo podezření na neautentické chování a koordinovanou aktivitu. TikTok nás informoval, že prověřil všechny účty, na které nás výzkumníci upozornili. U některých z nich vyhodnotil podněty jako oprávněné a účty byly odstraněny.“ ČTK dodává, že TikTok jen od začátku letošního srpna v Česku zabránil více než 7,3 milionu falešných lajků, 1,3 milionu falešných žádostí o sledování a vytvoření více než 26 000 spamových účtů. „Také odstranil 46 účtů, které se vydávaly za kandidáty nebo volené představitele v České republice,“ uvedla také agentura. Blokaci předcházelo jednání na půdě EU s technologickými giganty Blokaci falešných účtů předcházelo jednání na půdě Evropské komise s technologickými giganty provozujícími vlivné sociální sítě a platformy. Podle serveru Politico, který cituje mluvčí EK Thomase Regniera, se jej účastnily společnosti Google, Meta, Microsoft, TikTok a X. Schůze, kterou měl uspořádat přímo ČTÚ, se týkala právě možných dezinformačních hrozeb cílených na české voliče. „Bylo to produktivní jednání s dobrou výměnou názorů se společností TikTok,“ řekl podle ČTK mluvčí komise. List Politico dodává, že zúčastnění zástupci platforem deklarovali svou připravenost reagovat na případné incidenty. Odborníci odhalili téměř 300 propojených účtů Podněty na Český telekomunikační úřad podalo například Centrum pro výzkum online rizik. To ve své zprávě z konce září uvedlo, že objevilo 286 unikátních účtů pravidelně publikujících nebo sdílejících obsah podporující proruské narativy. Profily podle něj nebyly vázány na jeden konkrétní politický subjekt, ale vyjadřovaly podporu více antisystémovým stranám současně. Tyto účty s celkovým zásahem od 5 až 9 milionů zhlédnutí týdně si obsah měly vzájemně komentovat a „repostovat“, aby zvýšily jeho dosah. Volební místnosti se uzavírají ve 14:00 V Česku včera odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny, místnosti se znovu otevřely dnes v 8 hodin ráno a uzavřou se ve 14 hodin. Následně bude zahájen proces sčítání hlasů. Zdroje: ČTK, Deník N, Politico, Centrum pro výzkum online rizik O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko TikTok Mohlo by vás zajímat Trump jako spasitel TikToku? U soudu se domáhá pozastavení zákona Jana Skálová 30.12.2024 Konec dětí na Facebooku, TikToku a Instagramu? Další stát zakázal používání sociálních sítí mladistvým Jana Skálová 22.12.2024 Sociální sítě od 16 let? Austrálie přichystala bič na technologické firmy, hrozí pokutou 777 milionů korun Jana Skálová 30.11.2024 Musk vyhrál! Jeho X jako jediná velká platforma zůstává (zatím) mimo dosah EU zákonů Jana Skálová 19.10.2024 Kanada vykázala ByteDance, mateřskou společnost TikToku. Varuje před nebezpečím Jana Skálová 10.11.2024 Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play (1/2021), Jakub Kárník 4.1.2021