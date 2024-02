Vodafone rozdává sluchátka za korunu. Kde je háček?

Vodafone si přichystal pro zákazníky Vodafone One zajímavou akci

K jakémukoliv tarifu One můžete získat sluchátka AIrFlex 3 za 1 Kč

Akce platí do 25.2, nebo do vyprodání zásob

Tuzemský operátor Vodafone si pro nové zákazníky přichystal další akci. Prahnete-li po eSIM tarifu z nabídky Vodafone One, která funguje už od loňského června, můžete k němu nyní získat TWS sluchátka WG AirFlex 3 za 1 Kč. Akce může využít každý, po zakoupení předplatného vám operátor zašle e-mail s instrukcemi k vyzvednutí sluchátek.

Vodafone si připravil tarify One už v červnu 2023, v tuto chvíli jsou nabídce tři různé modely. Nutno uznat, že nejsou cenově zrovna nejvýhodnější a nejvíce je oceníte v případě, že potřebujete co nejrychleji neomezený tarif (typický příklad – vypadne vám doma internet/dojdou vám data a potřebujete okamžitě pracovat) nebo jste v Česku na dovolené a víte, že se za pár týdnů budete přemisťovat jinam.

Basic One s rychlostí 4 Mb/s za 697 Kč

Super One s rychlostí 20 Mb/s za 997 Kč

Premium One s neomezenou rychlostí za 1 307 Kč

Akce je platná od 8.2 až do 25.2, nebo do vyprodání zásob, aktivaci tarifu můžete provést v aplikaci Vodafone One na pár klepnutí, nebo také na vybraných červených prodejnách Václavské nám, Černý Most, Nový Smíchov – Lodička, Smíchov, Palladium, Chodov, Brno – Vaňkovka. Více k tarifům Vodafone One si můžete přečíst na oficiálním webu.

Zdroj: tisková zpráva