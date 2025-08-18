Konec front na pobočkách. Vodafone jako první v Česku umí přenést eSIM přes Bluetooth Hlavní stránka Zprávičky Vodafone jako první český operátor spouští eSIM Transfer - přenos SIM karty mezi telefony bez nutnosti volat na infolinku Celý proces trvá pár minut a funguje přes Bluetooth mezi podporovanými Android telefony Technologie zatím podporuje Samsung Galaxy S25 a Google Pixel 9a, další modely přibudou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete si, kdy jste naposledy měnili SIM kartu? Většinou to znamenalo cestu na prodejnu, čekání ve frontě nebo aspoň telefonát na infolinku. Vodafone teď jako první český operátor přichází s technologií, která celý proces zjednoduší na pár kliknutí v telefonu. Jmenuje se eSIM Transfer a funguje podobně jako přenos dat při výměně telefonu. Zatímco konkurence stále lpí na klasickém postupu přes aplikaci nebo prodejnu, Vodafone vsadil na spolupráci s Googlem a Samsungem. Výsledkem je funkce, která zvládne převést fyzickou SIM kartu na eSIM, přesunout eSIM mezi telefony nebo vyměnit SIM za eSIM ve stejném zařízení. A to všechno bez skenování QR kódů nebo opisování dlouhých čísel. Jak funguje přenos SIM karty bez operátora? Proč přejít na eSIM? Není to jen o pohodlí Které telefony eSIM Transfer podporují? Jak funguje přenos SIM karty bez operátora? Při prvním zapnutí nového telefonu vám systém sám nabídne možnost přenést SIM kartu ze starého zařízení. Stačí mít zapnutý Bluetooth, datové připojení a aktualizovaný software na obou telefonech. Přenos pak trvá skutečně jen několik minut. Pokud přenos nechcete dělat hned při nastavování telefonu, najdete ho později v menu Nastavení > Mobilní data. Vodafone má v nabídce tarif jen za 329 Kč! Má neomezené volání i SMS, hodí se do druhého telefonu Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zajímavé je, že Vodafone má aktuálně přes 170 tisíc zákazníků s eSIM. To není zanedbatelné číslo, ale pořád je to zlomek z celkového počtu uživatelů. Důvod je prostý – dosavadní proces aktivace eSIM nebyl úplně intuitivní. Museli jste si obstarat QR kód v samoobsluze nebo na prodejně, což mnoho lidí odradilo. Proč přejít na eSIM? Není to jen o pohodlí Největší výhodou eSIM je paradoxně to, co se může zdát jako nevýhoda – nedá se vyjmout. Když vám někdo ukradne telefon s klasickou SIM kartou, první věc, kterou udělá, je její vyhození. Tím se telefon odpojí od sítě a šance na dohledání jsou minimální. S eSIM tohle nejde. Zloděj by musel mít přístup do vašeho telefonu a znát PIN, aby eSIM deaktivoval. Druhou výhodu ocení hlavně ti, kteří mají soukromé i firemní číslo. V jednom telefonu můžete mít několik eSIM najednou. Nemusíte nosit dva telefony nebo přepínat SIM karty. Prostě si v nastavení vyberete, které číslo chcete zrovna používat. A není to jen pro drahé telefony. Motorola Moto G35 5G za necelé 4 tisíce korun už eSIM podporuje. Postupně se tato technologie dostává i do levnějších modelů, takže argument o vysoké ceně už neplatí. Které telefony eSIM Transfer podporují? Zatím je seznam podporovaných zařízení poměrně krátký, ale to se brzy změní. Aktuálně funguje přenos na Samsung Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra a na Pixelu 9a. U Pixelů platí zajímavé pravidlo – přenést SIM nebo eSIM můžete z jakéhokoliv modelu Pixel 6 a novějšího. KOUPIT PIXEL 9A Samsung a Google nejsou náhodná volba. Jde o dva největší hráče na trhu s Androidem, kteří mají vliv na ostatní výrobce. Když něco implementují do svých telefonů, ostatní obvykle následují. Vodafone navíc ujišťuje, že seznam podporovaných telefonů se bude rychle rozšiřovat. Dáváte přednost eSIM nebo klasické SIM kartě? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář eSIM Operátor Vodafone Mohlo by vás zajímat Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024 Návod: Jak nainstalovat O2 TV 2.0 na jakékoliv Google TV a Android TV zařízení Jakub Kárník 31.8.2023 Jak obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení (factory reset)? Karel Kilián 10.9.2015 Jak si vyrobit MicroSIM a NanoSIM aneb proč už klasická SIM karta není in [návod] Ondřej Mika 27.11.2013 K mobilu televize za 1 korunu. Vodafone rozjel srpnovou akci Adam Kurfürst 31.7.2024