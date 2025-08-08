TOPlist

Vodafone má v nabídce tarif jen za 329 Kč! Má neomezené volání i SMS, hodí se do druhého telefonu

  • Vodafone zlevnil tarif Red Basic Lite o 43 % na 329 Kč měsíčně, ale jen pro nové zákazníky
  • K základním 3 GB dat přidává letní bonus – třikrát 30 GB na měsíc zdarma
  • Za tuhle cenu dostanete neomezené volání a SMS, což není úplně špatné

Jakub Kárník
Jakub Kárník
8.8.2025 08:00
vodafone žena

Vodafone se snaží nalákat nové zákazníky klasickou taktikou – výraznou slevou na základní tarif. Red Basic Lite teď stojí 329 korun místo běžných 567, což je slušných 43 procent dolů. Jenže pozor, tahle nabídka platí jen pro ty, kdo k Vodafonu přijdou odjinud nebo přejdou z předplacenky. Stávající zákazníci mají smůlu, což je u operátorů většinou bohužel standard.

Co za ty peníze vlastně dostanete

Tarif Red Basic Lite není žádný zázrak. Za 329 korun měsíčně máte neomezené volání a SMS do všech sítí, což se hodí. Problém jsou data – pouhé 3 GB. To stačí na WhatsApp, e-maily a občasné prohlížení webu. Samozřejmostí je roaming v EU a dalších vybraných zemích, kde můžete využívat tarif stejně jako doma.

Letní datový trik má svá omezení

Vodafone k tarifu přihodil letní bonus, který zní dobře – třikrát si můžete aktivovat 30 GB dat na měsíc. Celkem tedy až 90 GB navíc během léta. Háček je v tom, že každý balíček musíte aktivovat ručně přes aplikaci nebo web, platí vždy jen 31 dní a poslední šance na aktivaci je 31. srpna, tedy od dnešního dne už jej lze aktivovat pouze jednou.

Pro koho to dává smysl?

Tarif se hodí hlavně pro důchodce nebo lidi, co telefon používají primárně na volání. Pokud jste zvyklí být pořád na Wi-Fi – doma, v práci, v kavárně – a data potřebujete jen občas na cestu tramvají, může vám to stačit. Pro mladší generaci, která žije online, je to málo.

Jak to celé zhodnotit

Vodafone vsadil na jednoduchou kalkulaci – hodně lidí pořád nepotřebuje velký objem dat. Pro ně je 329 korun za neomezené volání plus trochu dat rozumná cena. Pokud patříte mezi datové minimalisty nebo hledáte tarif pro druhý telefon, může to být zajímavé. Pro běžné používání v roce 2025 jsou ale 3 GB dat prostě málo.

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
