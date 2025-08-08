Vodafone má v nabídce tarif jen za 329 Kč! Má neomezené volání i SMS, hodí se do druhého telefonu Hlavní stránka Zprávičky Vodafone zlevnil tarif Red Basic Lite o 43 % na 329 Kč měsíčně, ale jen pro nové zákazníky K základním 3 GB dat přidává letní bonus – třikrát 30 GB na měsíc zdarma Za tuhle cenu dostanete neomezené volání a SMS, což není úplně špatné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Vodafone se snaží nalákat nové zákazníky klasickou taktikou – výraznou slevou na základní tarif. Red Basic Lite teď stojí 329 korun místo běžných 567, což je slušných 43 procent dolů. Jenže pozor, tahle nabídka platí jen pro ty, kdo k Vodafonu přijdou odjinud nebo přejdou z předplacenky. Stávající zákazníci mají smůlu, což je u operátorů většinou bohužel standard. Co za ty peníze vlastně dostanete Letní datový trik má svá omezení Pro koho to dává smysl? Jak to celé zhodnotit Co za ty peníze vlastně dostanete Tarif Red Basic Lite není žádný zázrak. Za 329 korun měsíčně máte neomezené volání a SMS do všech sítí, což se hodí. Problém jsou data – pouhé 3 GB. To stačí na WhatsApp, e-maily a občasné prohlížení webu. Samozřejmostí je roaming v EU a dalších vybraných zemích, kde můžete využívat tarif stejně jako doma. Letní datový trik má svá omezení Vodafone k tarifu přihodil letní bonus, který zní dobře – třikrát si můžete aktivovat 30 GB dat na měsíc. Celkem tedy až 90 GB navíc během léta. Háček je v tom, že každý balíček musíte aktivovat ručně přes aplikaci nebo web, platí vždy jen 31 dní a poslední šance na aktivaci je 31. srpna, tedy od dnešního dne už jej lze aktivovat pouze jednou. Pro koho to dává smysl? Tarif se hodí hlavně pro důchodce nebo lidi, co telefon používají primárně na volání. Pokud jste zvyklí být pořád na Wi-Fi – doma, v práci, v kavárně – a data potřebujete jen občas na cestu tramvají, může vám to stačit. Pro mladší generaci, která žije online, je to málo. Chci slevu na tarif Jak to celé zhodnotit Vodafone vsadil na jednoduchou kalkulaci – hodně lidí pořád nepotřebuje velký objem dat. Pro ně je 329 korun za neomezené volání plus trochu dat rozumná cena. Pokud patříte mezi datové minimalisty nebo hledáte tarif pro druhý telefon, může to být zajímavé. Pro běžné používání v roce 2025 jsou ale 3 GB dat prostě málo. Kolik GB dat měsíčně reálně spotřebujete? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy tarif Vodafone Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024