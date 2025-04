Chcete slevu na nový Samsung nebo SmartTag? Přineste svůj starý mobil! Vodafone spouští kampaň, která pomůže vám i přírodě

Vodafone přichází s kampaní, která spojuje užitečné s udržitelným. Od 22. dubna do 22. května se v rámci Dne Země rozjíždí akce na podporu recyklace starých telefonů – zapojit se může kdokoli, dokonce i ti, kteří nejsou stálými zákazníky Vodafonu. Stačí zajít do libovolné prodejny operátora a odevzdat starý mobil. Na oplátku si můžete vybrat jednu z několika nabízených slev nebo jinou drobnou výhodu. A že by se mohlo jednat o trefu do černého, naznačují i čísla.

Podle odhadů systému REMA, který se zabývá ochranou životního prostředí, se jen v českých domácnostech nacházejí desítky milionů starých telefonů, které už nikdo nepoužívá. Přitom až 95 % materiálu z takového mobilu lze znovu využít – od plastů, které tvoří zhruba polovinu hmotnosti přístroje, až po vzácné kovy jako zlato nebo stříbro.

Vodafone na to jde chytře – za recyklaci nejen že nabídne odměnu, ale zároveň podpoří projekty s přesahem. Například aplikaci Záchranka nebo Bright Sky, určenou pro oběti domácího násilí.

Co vám za starý mobil Vodafone nabídne?

Vybrat si můžete ze třech odměn. První z nich je sleva až 2 000 Kč na vybrané telefony značky Samsung, kterou lze kombinovat i s tarifní slevou. Pokud Samsungu úplně neholdujete, v nabídce je i sleva 500 Kč na jakýkoliv mobil od 8 000 Kč. A co když nový mobil vůbec nepotřebujete?

V takovém případě Vodafone nabízí lokátor Samsung Galaxy SmartTag 2. Jediné, co si za něj připlatíte, je přesně 1 Kč.

Navíc to není v rámci recyklace vše – Vodafone už třetím rokem spolupracuje s WWF (Světovým fondem na ochranu přírody) a za každý recyklovaný nebo prodaný telefon přispívá 27 Kč na ochranu planety.

To platí i pro projekt jménem RE-START, který spočívá ve spolupráci Vodafonu a společnosti Mobil Pohotovost, která je známá tím, že dává nevyužívaným chytrým telefonům druhou šanci u nových majitelů. Tento projekt je rovněž dlouhodobý, takže je možné jej využít hned nebo i po skončení nadcházející kampaně Vodafonu.

Operátor pak na Den Země, a tedy v datum začátku kampaně, spustí informační část webu dostupnou na této adrese.

Zaujala vás tato kampaň? Plánujete se zapojit?

Zdroj: Vodafone