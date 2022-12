Vodafone rozdává předplacenkářům 30 % kreditu navíc

Český Vodafone si pár dní před Vánocemi připravil další zvýhodněnou nabídku pro své zákazníky, majitele předplacených karet. Třetí z celkových čtyř nabídek přináší bonus k dobíjenému kreditu. Zákazník při dobití částky alespoň 300 korun přes aplikaci Můj Vodafone získá 30 % kreditu navíc.

Platnost tohoto extra kreditu je 14 dní a lze s ním efektivně využít například základní výhodu Předplacené karty 30: jakmile zákazník utratí 30 Kč, do konce dne získá neomezené volání i SMS do všech sítí a až 1 GB dat zdarma. Platí to tehdy, když nevyužívá jiný balíček ke kartě.

Tuto nabídku od Vodafone je možné využít do 18. prosince. V předchozích týdnech měl operátor pro zákazníky adventní balíček 6 GB dat + SMS v síti neomezeně nebo vánoční edici předplacené karty Vaše karta. Čtvrtá a poslední předvánoční nabídka bude zpřístupněna 19. prosince.

Zdroj: TZ