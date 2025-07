Vivo X300 Pro nabídne obří baterii a špičkový hlavní fotoaparát s novým senzorem od Sony

Čínská značka Vivo se podle uniklých informací připravuje na představení svého nového vlajkového smartphonu X300 Pro. Ten by měl spatřit světlo světa v říjnu 2025 a oproti předchůdcům přinese řadu podstatných vylepšení. Nejvíce zaujme nadstandardně velká 7 000mAh baterie, výkonný 200Mpx teleobjektiv a nejnovější čipset MediaTek Dimensity 9500. Podívejme se na to, co všechno se o tomto modelu aktuálně šušká.

Monstrózní baterie a špičkový displej

Podle informací od známého leakera Digital Chat Station bude Vivo X300 Pro vybaveno skutečně impozantní baterií s kapacitou 7 000 mAh. To představuje výrazný nárůst oproti předchozím modelům – konkrétně o 1 000 mAh více než u X200 Pro a dokonce o 1 600 mAh více, než nabízel X100 Pro. Ačkoliv zatím nemáme potvrzené informace o nabíjecích schopnostech, očekává se, že výrobce vylepší stávající 90W drátové a 30W bezdrátové nabíjení, aby odpovídalo větší kapacitě akumulátoru.

Telefon má být vybaven plochým 6,8palcovým displejem s rozlišením 1,5K (1 260 × 2 800 pixelů). Rendery zveřejněné uživatelem @ACE100xd naznačují, že po stránce designu nedojde k výrazným změnám – pokud skutečně odrážejí realitu, telefon si zachová charakteristický kruhový fotomodul umístěný uprostřed zadní strany.

Výkonný procesor nové generace

Pod kapotou najdeme ještě neoznámený čipset MediaTek Dimensity 9500, který bude využívat nové jádro ARM Cortex-X930 taktované na frekvenci až 3,23 GHz. Procesor bude doplněn novým grafickým čipem Immortalis-Drage, přičemž celá platforma slibuje vylepšenou energetickou účinnost a pokročilý grafický výkon. Tato kombinace by měla zajistit špičkový výkon i při náročných úlohách a hrách.

Revoluční fotosoustava s novým senzorem Sony

Nejvýraznější vylepšení však přijde v oblasti fotoaparátů. Vivo X300 Pro má podle úniků nabídnout systém tří zadních kamer tvořený 50Mpx hlavním snímačem, 50Mpx ultra širokoúhlým objektivem a taktéž 200Mpx periskopickým teleobjektivem. Primární fotoaparát využije senzor Sony LYT-828, který byl oficiálně představen minulý měsíc.

Tento 50Mpx snímač o velikosti 1/1,28 palce s pixely o velikosti 1,22 μm přináší revoluční technologii Hybrid Frame-HDR (HF-HDR), která kombinuje jednorámcové HDR využívající duální převod zisku s vícerámcovým HDR. Výsledkem je dynamický rozsah přes 100 dB, což je více než nabízí i větší senzor Sony LYT-900. To zajistí mimořádnou kvalitu snímků i v náročných světelných podmínkách.

Sony LYT-828

Senzor LYT-828 také obsahuje technologii Ultra High Conversion Gain (UHCG), která výrazně snižuje šum při fotografování ve špatných světelných podmínkách. Sony navíc u tohoto senzoru vylepšila energetickou účinnost, takže funkce HDR bude dostupná i v náhledu i při nahrávání videa, což je u konkurence často omezeno kvůli vysoké spotřebě energie.

Periskopický 200Mpx teleobjektiv by měl využívat senzor o velikosti 1/1,4 palce a podporovat také focení makro snímků. Vivo navíc u celé fotosoustavy opět použije optiku s povrchovou úpravou ZEISS T*, která zlepšuje čistotu obrazu a redukuje obrazové vady.

Kdy se dočkáme?

Oficiální uvedení Viva X300 Pro se podle dostupných informací očekává letos v říjnu, s tím že na globální trhy telefon pravděpodobně dorazí s určitým zpožděním. Vzhledem k tomu, že jsme se loni i předloni dočkali také na českém trhu, předpokládáme, že nás Vivo neochudí ani o tento model. Zřejmě přitom znovu půjde o ultra prémiový model s cenovkou kolem 30 tisíc korun.

Těšíte se na nové Vivo X300 Pro s obří baterií a pokročilým fotoaparátem?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Gizmochina, @ACE100xd/X, Sony