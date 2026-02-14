Špičkový fotomobil Vivo X300 Pro zatím nebyl levnější! Má super teleobjektiv, který dokáže ohromit Hlavní stránka Zprávičky Vivo X300 Pro s 200Mpx teleobjektivem Zeiss nyní koupíte za 25 491 Kč místo původních 34 990 Kč Telefon pohání nejnovější čipset MediaTek Dimensity 9500 s 16 GB RAM a 512 GB úložištěm Akční cena v Datartu platí s kódem 26EXTRA15H v rámci hokejové extra slevy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Když Vivo loni na podzim uvedlo model X300 Pro na český trh, jeho cenovka 34 990 Kč leckoho odradila. Nyní se však situace výrazně mění – v Datartu aktuálně pořídíte tento fotomobil za pouhých 25 491 Kč, což představuje úsporu téměř 10 tisíc korun. Pro zájemce o špičkový smartphone pro focení bez kompromisů je to rozhodně zajímavá příležitost. Fotoaparáty, které nás nadchly Pod kapotou tiká prémiový čip Kde telefon trochu zaostává? Pro koho je Vivo X300 Pro určeno Fotoaparáty, které nás nadchly Vivo X300 Pro jsme měli možnost důkladně otestovat a musíme potvrdit, že jeho fotovýbava patří k tomu nejlepšímu na trhu. Hlavní hvězdou je bezesporu 200Mpx periskopický teleobjektiv s 3,5x optickým zoomem, který vznikl ve spolupráci se společností Zeiss. Snímky pořízené s jeho pomocí jsou jednoduše špičkové – detailní, s minimálním šumem a skvělým dynamickým rozsahem. Při testování nás překvapilo, jak dobře si telefon poradí i s 10násobným digitálním zoomem. Dále pak periskop exceluje v portrétech – separace osob od pozadí funguje bezchybně a Zeiss bokeh efekty dodávají snímkům profesionální vzhled. Primární 50Mpx fotoaparát se snímačem Sony LYT-828 pak nabízí fenomenální noční fotografie s účinným potlačením odlesků díky antireflexní vrstvě Zeiss T*. Pod kapotou tiká prémiový čip Pod kapotou tiká MediaTek Dimensity 9500 vyrobený 3nm procesem, který představuje to nejlepší od tchajwanského výrobce. V kombinaci s 16 GB RAM a 512 GB rychlého UFS 4.1 úložiště zvládne telefon cokoliv, co na něj hodíte. V benchmarku AnTuTu jsme naměřili přes 3,4 milionu bodů. CHCI VIVO X300 PRO Displej o úhlopříčce 6,78 palce nabízí rozlišení 2800 × 1260 pixelů a maximální jas až 4 500 nitů. Čitelnost na přímém slunci je skvělá a panel podporuje HDR formát Dolby Vision. Vyzdvihnout musíme také ultrazvukovou čtečku otisků, která funguje bleskově rychle a přesně – stačí prst přiložit na zlomek vteřiny. Kde telefon trochu zaostává? Abychom byli féroví, Vivo X300 Pro má i své slabiny. Baterie s kapacitou 5 440 mAh je oproti čínské verzi menší kvůli evropským přepravním regulacím a v kombinaci s výkonným hardwarem nedosahuje zázračné výdrže. Při intenzivním používání s focením jsme se dostali na přibližně 6 hodin aktivního času. Naštěstí pomáhá 90W rychlonabíjení, které telefon nabije za půl hodiny. Při vysoké zátěži se telefon také citelně zahřívá, což se projevilo v našich stres testech. Stabilita výkonu dosáhla pouze 29,4 %, což není ideální pro dlouhé herní sessions. Pro koho je Vivo X300 Pro určeno Za aktuálních 25 491 Kč dává Vivo X300 Pro smysl především pro nadšence do mobilní fotografie, kteří ocení spolupráci se Zeiss a špičkový 200Mpx teleobjektiv. Telefon nabízí 5 let velkých aktualizací a 7 let bezpečnostních záplat, odolnost IP68/IP69 a prémiové zpracování s titanovým rámem. KOUPIT VIVO X300 PRO Naopak pokud prioritizujete výdrž baterie nebo plánujete dlouhé herní marathony, možná se poohlédněte jinde. Stejně tak ti, kteří z fotoaparátu využijí maximálně automatický režim, plný potenciál tohoto telefonu nevyužijí. Lákala by vás sleva na Vivo X300 Pro, nebo dáváte přednost jiné značce? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon fotomobil Sleva Vivo Vivo X300 Pro Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025