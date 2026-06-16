Vivo X Fold 6 nabídne 200Mpx fotoaparát a obří baterii. Představení je otázkou dní Hlavní stránka Zprávičky Vivo X Fold 6 vsadí na 200Mpx hlavní fotoaparát od Samsungu a periskopický teleobjektiv s optikou ZEISS Skládačku pohání nový čip Dimensity 9500, podle úniků uvnitř tepe baterie kolem 6 900 mAh Čínská premiéra se chystá na konec června, do Česka ale řada X Fold oficiálně nemíří Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Vivo odkrývá kartu po kartě, co schová do své nové skládačky – a podle prvních parametrů to bude pořádné dělo. Hlavní lákadla kolem fotoaparátu a displeje potvrdil výrobce sám, zbytek výbavy zatím doplňují úniky pár dní před čínskou premiérou, kterou čekáme do konce června. Fotoaparát: 200 megapixelů a teleobjektiv od ZEISS Největší lákadlo je jasné. Hlavnímu fotoaparátu bude vévodit 200megapixelový snímač Samsung HPB o velikosti 1/1,4 palce a objektiv se světelností f/1,68. Vedle něj značka chystá periskopický teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a snímačem Sony LYT-602, takže telefon zvládne i vzdálené detaily bez barevných vad. Kdo si chce přiblížení protáhnout ještě dál, nasadí volitelný telekonvertor ZEISS G2 s ohniskovým ekvivalentem až 200 mm. Displej a výkon: osm palců, 5000 nitů a nová Dimensity Vnitřní displej naroste na 8,02 palce a využije nový emisní materiál Samsung M14. Výrobce slibuje špičkový jas až 5000 nitů a noční režim, který dokáže ztlumit obraz na pouhý 1 nit – v praxi to znamená čitelnost na přímém slunci i šetrnější svícení do tmy. O výkon se postará čip MediaTek Dimensity 9500 v upravené edici pro skládačky, díky čemuž má být Vivo X Fold 6 vůbec prvním ohebným telefonem s tímto procesorem. To je zároveň obrat – předchozí X Fold 5 ještě stál na Snapdragonu od Qualcommu. Některé telefony Google Pixel trápí nekonečný restart. Podle uživatelů trvá už tři měsíce Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Baterie a nabíjení: úniky slibují pořádný skok Tady už se pohybujeme na půdě úniků, takže opatrně. Uvnitř má podle dostupných informací tepat baterie kolem 6 900 mAh, tedy citelně víc než 6 000 mAh u předchůdce. Dobíjení by mělo zvládnout 80 W po kabelu a 40 W bezdrátově, k tomu se mluví o krycím displeji s úhlopříčkou 6,53 palce a až 16 GB operační paměti. Kdy dorazí a co na to Česko Premiéra se chystá na konec června a zatím míří jen na čínský trh. Cenu ani přesný termín Vivo neuvedlo. Sázeli byste na to, že skládací Vivo X Fold 6 jednou dorazí i oficiálně do Česka? Zdroje: Gizmochina, TheTechOutlook, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 200 MPx fotoaparát periskopový fotoaparát skládací telefon Vivo Zeiss Mohlo by vás zajímat Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 Levnější bráška skvělého fotomobilu: Vivo X200 se chystá do Česka, známe cenu Adam Kurfürst 4.1.2025 Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1.2025 Řada Vivo X200 míří do Česka. Nové vlajky lákají na 200Mpx teleobjektiv ZEISS, velkou baterii a špičkový displej Jakub Kárník 6.1.2025 Vivo X200 Ultra nadchne milovníky fotografování! Nad jeho výbavou se tají dech Adam Kurfürst 26.12.2024 Tento Samsung má fotit ještě lépe než Galaxy S24 Ultra. Vyjde už zítra! Adam Kurfürst 20.10.2024