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Vivo X Fold 6 nabídne 200Mpx fotoaparát a obří baterii. Představení je otázkou dní

  • Vivo X Fold 6 vsadí na 200Mpx hlavní fotoaparát od Samsungu a periskopický teleobjektiv s optikou ZEISS
  • Skládačku pohání nový čip Dimensity 9500, podle úniků uvnitř tepe baterie kolem 6 900 mAh
  • Čínská premiéra se chystá na konec června, do Česka ale řada X Fold oficiálně nemíří

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.6.2026 14:00
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Vivo odkrývá kartu po kartě, co schová do své nové skládačky – a podle prvních parametrů to bude pořádné dělo. Hlavní lákadla kolem fotoaparátu a displeje potvrdil výrobce sám, zbytek výbavy zatím doplňují úniky pár dní před čínskou premiérou, kterou čekáme do konce června.

Fotoaparát: 200 megapixelů a teleobjektiv od ZEISS

Největší lákadlo je jasné. Hlavnímu fotoaparátu bude vévodit 200megapixelový snímač Samsung HPB o velikosti 1/1,4 palce a objektiv se světelností f/1,68. Vedle něj značka chystá periskopický teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a snímačem Sony LYT-602, takže telefon zvládne i vzdálené detaily bez barevných vad. Kdo si chce přiblížení protáhnout ještě dál, nasadí volitelný telekonvertor ZEISS G2 s ohniskovým ekvivalentem až 200 mm.

Displej a výkon: osm palců, 5000 nitů a nová Dimensity

Vnitřní displej naroste na 8,02 palce a využije nový emisní materiál Samsung M14. Výrobce slibuje špičkový jas až 5000 nitů a noční režim, který dokáže ztlumit obraz na pouhý 1 nit – v praxi to znamená čitelnost na přímém slunci i šetrnější svícení do tmy. O výkon se postará čip MediaTek Dimensity 9500 v upravené edici pro skládačky, díky čemuž má být Vivo X Fold 6 vůbec prvním ohebným telefonem s tímto procesorem. To je zároveň obrat – předchozí X Fold 5 ještě stál na Snapdragonu od Qualcommu.

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Baterie a nabíjení: úniky slibují pořádný skok

Tady už se pohybujeme na půdě úniků, takže opatrně. Uvnitř má podle dostupných informací tepat baterie kolem 6 900 mAh, tedy citelně víc než 6 000 mAh u předchůdce. Dobíjení by mělo zvládnout 80 W po kabelu a 40 W bezdrátově, k tomu se mluví o krycím displeji s úhlopříčkou 6,53 palce a až 16 GB operační paměti.

Kdy dorazí a co na to Česko

Premiéra se chystá na konec června a zatím míří jen na čínský trh. Cenu ani přesný termín Vivo neuvedlo.

Sázeli byste na to, že skládací Vivo X Fold 6 jednou dorazí i oficiálně do Česka?

Zdroje: Gizmochina, TheTechOutlook, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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