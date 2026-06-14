TOPlist

Některé telefony Google Pixel trápí nekonečný restart. Podle uživatelů trvá už tři měsíce

  • Březnová aktualizace uvrhla některé telefony Pixel 6 až Pixel 10 do nekonečné restartovací smyčky
  • Po více než třech měsících Google stále nemá univerzální opravu, postižení se mají obracet na podporu
  • Majitelé postižených zařízení by se měli vyhnout instalaci beta verze Androidu 17, problém může prohloubit

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
14.6.2026 22:00
Ikona komentáře 0
1200 790 Google Pixel 10 Pro

Telefony Google Pixel se rády prezentují jako vzor bezproblémového softwaru přímo od tvůrce Androidu. Jenže od března letošního roku tahle pověst dostává pořádné trhliny. Aktualizace z března totiž u části majitelů modelů Pixel 6 až Pixel 10 spustila takzvaný bootloop – telefon se zasekne na logu Googlu, případně se restartuje okamžitě po zadání PINu. A přístroj je rázem k nepoužití.

Tři měsíce čekání, oprava stále nikde

Nápravu měla přinést květnová aktualizace, ale nezabrala u všech. Část postižených telefonů se navíc nedostane ani do režimu obnovení, takže opravný balíček nemají jak nainstalovat. Ve sledovacím systému Google Issue Tracker se mezitím nashromáždilo přes 800 komentářů od frustrovaných majitelů a Google sám přiznává, že problém se může týkat i zařízení aktualizovaných v dubnu či květnu. Jediným nouzovým řešením byl dosud tovární reset – tedy ztráta všech dat.

Místo návodu cesta přes zákaznickou podporu

Google nyní postižené zákazníky obesílá e-mailem a v Issue Trackeru zveřejnil další postup. Žádný veřejný návod krok za krokem ale nečekejte. Firma tvrdí, že správné řešení závisí na konkrétním stavu zařízení, a proto se mají majitelé obrátit přímo na podporu Pixelů, kde je agent provede individuálním postupem. Při kontaktu doporučuje rovnou zmínit, že jde o restartovací smyčku po nedávné aktualizaci.

Jedno důležité varování na závěr: podle zkušeností uživatelů by postižení rozhodně neměli instalovat beta verzi Androidu 17, která může celou situaci ještě zhoršit. Po třech měsících je to každopádně tristní bilance – zvlášť od výrobce, který má software plně ve vlastních rukou.

Setkali jste se na svém Pixelu s restartovací smyčkou i vy?

Zdroj: NotebookCheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.2025

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024