Některé telefony Google Pixel trápí nekonečný restart. Podle uživatelů trvá už tři měsíce Hlavní stránka Zprávičky Březnová aktualizace uvrhla některé telefony Pixel 6 až Pixel 10 do nekonečné restartovací smyčky Po více než třech měsících Google stále nemá univerzální opravu, postižení se mají obracet na podporu Majitelé postižených zařízení by se měli vyhnout instalaci beta verze Androidu 17, problém může prohloubit Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Telefony Google Pixel se rády prezentují jako vzor bezproblémového softwaru přímo od tvůrce Androidu. Jenže od března letošního roku tahle pověst dostává pořádné trhliny. Aktualizace z března totiž u části majitelů modelů Pixel 6 až Pixel 10 spustila takzvaný bootloop – telefon se zasekne na logu Googlu, případně se restartuje okamžitě po zadání PINu. A přístroj je rázem k nepoužití. Tři měsíce čekání, oprava stále nikde Místo návodu cesta přes zákaznickou podporu Tři měsíce čekání, oprava stále nikde Nápravu měla přinést květnová aktualizace, ale nezabrala u všech. Část postižených telefonů se navíc nedostane ani do režimu obnovení, takže opravný balíček nemají jak nainstalovat. Ve sledovacím systému Google Issue Tracker se mezitím nashromáždilo přes 800 komentářů od frustrovaných majitelů a Google sám přiznává, že problém se může týkat i zařízení aktualizovaných v dubnu či květnu. Jediným nouzovým řešením byl dosud tovární reset – tedy ztráta všech dat. Místo návodu cesta přes zákaznickou podporu Google nyní postižené zákazníky obesílá e-mailem a v Issue Trackeru zveřejnil další postup. Žádný veřejný návod krok za krokem ale nečekejte. Firma tvrdí, že správné řešení závisí na konkrétním stavu zařízení, a proto se mají majitelé obrátit přímo na podporu Pixelů, kde je agent provede individuálním postupem. Při kontaktu doporučuje rovnou zmínit, že jde o restartovací smyčku po nedávné aktualizaci. Jedno důležité varování na závěr: podle zkušeností uživatelů by postižení rozhodně neměli instalovat beta verzi Androidu 17, která může celou situaci ještě zhoršit. Po třech měsících je to každopádně tristní bilance – zvlášť od výrobce, který má software plně ve vlastních rukou. Setkali jste se na svém Pixelu s restartovací smyčkou i vy? Zdroj: NotebookCheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 16 Google Google Pixel 10 Google Pixel 9 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024