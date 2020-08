Společnost iQOO nedávno oznámila své nové partnerství s divizí BMW M Motorsport a dnes zveřejnila design chystaného iQOO 5 BMW Edition. Půjde zřejmě o limitovanou edici a oficiálního představení se dočkáme již 17. srpna.

Na zadní straně tohoto telefonu můžeme spatřit kevlarový povrch, na kterém jsou svisle umístěny tři fotoaparáty v levém horním rohu. Vypadá to, že jedna z čoček je periskop a na pravé straně je vidět LED blesk. Vedle fotoaparátu nalezneme rovněž text “Fascination Meets Innovation”. Pokud se podíváme pozorně, spatříme také antény, power tlačítko či ovládání hlasitosti.

Po stranách je vidět také zbarvení do modré, které vypadá skvěle. To, zda se ho ale dočkáme není v tuto chvíli jasné. Co se týče specifikací, můžeme počítat se Snapdragonem 865, 120 Hz AMOLED panelem a také ultrarychlým 120 W nabíjením. Otázkou je, kolik si za tuto edici výrobce řekne. Dokážeme si ale představit, že zarytí fanoušci německé automobilky budou telefonem nadšeni.

Líbí se vám iQOO 5 BMW Edition?

Zdroj: gsmarena.com