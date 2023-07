BMW dalo do nového Mini kulatý maxi displej s Androidem

Na trh vyrazí další automobil, v jehož palubní výbavě bude Android. Tedy nikoli pouze systém, který je schopný se připojit k mobilu pomocí Android Auto, ale prostředí založené přímo na AOSP (Android Open Source Program). Tím vozidlem bude elektromobil Mini Cooper verze 2025 a systém bude ukrývat středový “budík” s kulatým 9,4″ OLED displejem. Zatím není jasné, zda oznámený systém Mini Operating System 9 bude nadstavbou nového prostředí Android Automotive, ale základy na zmíněném AOSP ze strany BMW potvrzeny byly.

Systém by měl díky svému původu umožnit například snadné aktualizace prostředí ve vozidle. Mezi funkce má patřit třeba i hlasový asistent Hey Mini nebo obchod Mini Connected Store. Kruhová obrazovka má slouží jako praktické rozhraní a zároveň jako přístrojový panel, který zobrazuje počet kilometrů za hodinu, spotřebu paliva a vše, co byste očekávali před volantem. V autě nejspíš bude ještě i průhledný tachometr ve stylu “heads up display” promítaný na čelní sklo.

Kromě toho lze vozidlo připojit k síti 5G, která umožňuje přístup do zmíněného obchodu Mini Connected Store. Tam jsou k dispozici různé aplikace, včetně her AirConsole, aplikací pro streamování videa a Spotify.

Líbí se vám takto velký kulatý displej v autě?

Zdroj: apolice