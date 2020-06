Revoluční moment. Foťáky ukryté pod displejem prý míří do velkovýroby

Na tento okamžik čeká velká spousta uživatelů mobilních telefonů. Možná více než na příchod ohebných obrazovek. Řeč je o předních fotoaparátech ukrytých pod zobrazovací vrstvou displeje. Tuto technologickou vymoženost netrpělivě vyhlížejí všichni, kteří se chtějí zbavit rámečků, výřezů, průstřelů nebo dalších kreativních způsobů pro ukrytí selfie kamery. Posledních pár měsíců jsme byli svědky toho, jak se snaha o vývoj prvního fotoaparátu pod displejem přelévala mezi značkami Visionox, Xiaomi, Samsung či dokonce Nokia. Jak se nyní zdá, opravdu plnohodnotné prvenství si nakonec připíše první zmíněná firma. V továrnách společnosti Visionox totiž začala masová výroba řešení, které ukrytý foťák pod displejem dostane do mobilů, tabletů a další elektroniky.

Nakonec se pochopitelně může stát, že všechny zmíněné značky telefonů (a mnohé další) technologii Visionoxu převezmou. Pokud tedy nebudou chtít přijít s vlastní. Proslulá firma zabývající se právě zobrazovací technikou je ale v tento moment s vývojem evidentně nejdál. Masová výroba a krátká ukázka toho, jak bude ukrytý foťák pod displejem zakomponován, byla firmou Visionox představena v čerstvém propagačním videu. Neukazuje toho zrovna moc, ale ledy se rozhodně hýbou a můžeme se těšit na brzký výsledek. Snad se co nevidět dočkáme prvních telefonů s tímto řešením. Už se těšíme na zmizení průstřelů a výřezů.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

