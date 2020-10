Google připravuje příjemnou virtuální novinku pro milovníky aut

Co uděláte, když se chcete podívat na nějaké moderní auto, které je právě v prodeji? Ze všech možných úhlů a v různých barvách? První možností je zajít fyzicky do autosalonu, což můžete spojit i s nasednutím. Další variantou je 3D prohlížení na webu výrobce. Třetí možnost teď zavádí Google, který bude ukazovat virtuální 3D modely aut skrze svou AR funkci ve vyhledávání na mobilu. Novinku firma oznámila na své konferenci Search On.

Po kliknutí se spustí animace...

Prohlížení trojrozměrných modelů aut bude ze začátku fungovat uživatelům v USA a to s novinkami od Volvo a Porsche. Po nějakém čase testování se ale počítá i s dalším rozšiřováním. Jde o stejnou funkci, se kterou je nyní možné například přivést do obýváku skrze virtuální realitu zvířata nebo různé druhy techniky. Virtuální 3D modely aut bude Google ukazovat s možností přepínání různých barev a půjde se podívat i do interiérů.

Do kterých aut byste se takto chtěli podívat?

Zdroj: Google