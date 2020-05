Pozvěte si domů tygra a pochlubte se jím. Google vylepšil svou AR funkci

Chtěli byste se na sociální síti nebo přímo přátelům v soukromé zprávě pochlubit s tím, že máte doma nebo na zahradě třeba tygra či aligátora? Nebo třeba kostlivce? Jde to, alespoň virtuálně. Pokud jste to doposud nevěděli, tak Google už nějakou dobu v rámci vlastní technologie ARCore nabízí zobrazování objektů ve virtuální realitě. Funguje to jednoduše. Vyhledáte na Googlu daný objekt a přepnete se u něj do AR (augmented reality = rozšířená realita) módu. Pak namíříte kameru na libovolné místo, kam se vám vybrané zvíře nebo věc “promítne”. Doposud to byla jen taková sranda pro osobní pobavení, ale s aktuální novinkou se možnosti rozšířily. Google v tichosti zavedl pro ARCore nahrávání přímo ve své vyhledávací aplikaci.

Uživatelé aplikace Google postupně uvidí známé tlačítko spouště, se kterým jde pořizovat fotky a při dlouhém stisku až třicetisekundová videa. Doteď jsme mohli pořizovat snímky či videa zachycující obrazovku, ale takto to pochopitelně bude mnohem jednodušší. Objevila se navíc také nová ikona pro přímé sdílení. Pokud zatím nahrávání v ARCore prostředí nevidíte, zkuste počkat. Také se ujistěte, že je váš telefon na oficiálním seznamu podporovaných přístrojů. No a jak najít objekty, které jsou pro tyto účely vhodné? Oficiální seznam věcí zobrazitelných přes ARCore v Google vyhledávání podle všeho neexistuje, ale doporučujeme zkusit třeba nejznámější světová zvířata, nejbližší planety, různé typy letadel, Pokémony, nebo třeba i rakety NASA.

Máte už v Google ARCore možnost nahrávání a focení?

Zdroj: apolice