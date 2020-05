Videa a fotky z Facebooku nyní můžete uložit do aplikace Google Fotky

V červenci roku 2018 se spojili významní technologičtí giganti a to včetně společnosti Google, Facebook, Microsoft a Twitter, aby začali pracovat na projektu Data Transfer Project. Jeho cílem je usnadnit uživatelům přesouvání dat z jedné platformy do druhé rychle a pohodlně, bez jakýchkoliv omezení. Nyní lze propojit Facebook a Google Fotky.

Google Fotky lze nyní spojit s aplikací Facebook

Nyní v USA a Kanadě spustil Facebook možnost přenášet své fotografie z aplikace Facebook do aplikace Google Fotky. Samotný šéf Facebooku – Mark Zuckerberg tuto možnost potvrdil. “Ve společnosti Facebook věříme, že pokud sdílíte svá data s jednou službou, měli byste být schopni přesunout je snadno také do jiné. To je hlavním principem přenositelnosti dat. Dává nám kontrolu nad svými daty a zároveň je to skvělá inovace. Dnes vydáváme nástroj, který umožní uživatelům Facebooku přenášet své fotografie a videa z Facebooku do jiných služeb.” sdělil.

Facebook také poznamenal, že jeho uživatelé jsou schopni stahovat svá data již téměř deset let a nově zavedený nástroj jim to ještě více usnadní. Další na řadě má být podpora OneDrive, která má přijít ještě tento rok.

Zdroj: phonearena.com