Populární Galaxy Watch prý budou ve čtvrté generaci o něco větší

Jestli bude dodržena dosavadní termínová perioda, kterou korejský Samsung v roce 2018 odstartoval, letos v srpnu bychom měli spatřit nový model hodinek Galaxy Watch4. I když vloni došlo k číselnému přeskoku od původních Watch po Watch3, oba tyto modely přišly právě v tomto prázdninovém měsíci. Ať k uvedení toho nového ale dojde kdykoli, točí se kolem něj stále více spekulací. Už dlouhou dobu se řeší hlavně to, že by mohl běžet na Wear OS. Teď k tomu přibyly informace, že Samsung Galaxy Watch4 prý budou o něco větší než předchůdce.

Za tvrzením stojí tipér Nils Ahrensmeier, který k rozměrům přidává i kódová označení. Menší Galaxy Watch4, označená jako SM-R880, mají nabídnout průměr 42 mm, který už je ve světě Samsung hodinek naprosto běžný. Větší varianta Galaxy Watch4 má nést produktový kód SM-R890 a dorazí prý ve velikosti 46 milimetrů. To je více než modelu Watch3 či u jiných předchozích hodinek této značky.

Just saw that in the Web ⌚️

Seems like there are some watches coming soon.

Galaxy Watch4 (42mm) SM-R880

Galaxy Watch4 (46mm) SM-R890

Galaxy Watch Active 4 (40mm) SM-R860

Galaxy Watch Active 4 (42mm) SM-R870

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) May 3, 2021